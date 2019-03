‘Lastige periode’ voor Oranje: ‘Jammer dat je op donderdag en zondag speelt’

Jasper Cillessen is al geruime tijd de eerste keus onder de lat bij het Nederlands elftal, maar het leek er even op dat hij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan. De doelman kampte met een spierscheuring in zijn kuit en in eerste instantie werd gevreesd dat hij niet snel genoeg hersteld zou zijn om een rol van betekenis te kunnen spelen bij Oranje. Cillessen keerde echter eerder terug dan verwacht en is ‘gewoon’ van de partij in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

“Ik ben fit, heb alweer twee weken goed kunnen trainen en ook probleemloos een wedstrijd gespeeld om de Copa Catalunya”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik had me pas zorgen gemaakt als ik nu pas drie dagen in training was geweest. Dan zou het gevoel toch anders zijn.”

Het Nederlands elftal opent het interlandjaar donderdag tegen Wit-Rusland en zal in De Kuip proberen om te breken met een traditie van de laatste jaren. Oranje wist immers in 2012 voor het laatst zijn eerste wedstrijd van een nieuw kalenderjaar te winnen: “Het is altijd wel even lastig, ja. Deze periode is een drukke tijd bij de club, iedereen heeft veel wedstrijden”, merkt Cillessen op.

“Nu is het ook jammer dat je nu donderdag en zondag speelt. Een bondscoach en een spelersgroep hebben altijd liever zaterdag/dinsdag, zodat er iets meer tijd is voor herstel of juist om jongens te prikkelen”, gaat hij verder. Cillessen merkt echter wel dat de internationals met een ‘goed gevoel’ binnen zijn gekomen: “En als je een goed gevoel hebt, speel je vrijer. Er zijn ook geen nieuwe gezichten en geen debutanten. Dus iedereen kent elkaar, er is niemand die hoeft te wennen aan Oranje.”