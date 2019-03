Ibrahimovic kritisch: ‘Ze klagen alleen maar op tv, hun tijd is geweest’

Spelers als Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs, David Beckham en Gary en Phil Neville vierden in het verleden grote successen in het shirt van Manchester United. Een groot deel van de Class of ‘92 is inmiddels niet meer rechtstreeks bij de club betrokken, maar is vanaf de zijlijn regelmatig wel zeer kritisch over de gang van zaken op Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic denkt dat de manier waarop de clubiconen zich manifesteren the Red Devils echter niet vooruithelpt.

“Ze zitten niet meer bij de club. Ze zijn op tv en klagen dan alleen maar omdat ze niet meer bij de club betrokken zijn. Als je voor de club wil werken, ga dan op zoek naar een baantje bij de club. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar op tv bent om te klagen en kritiek te leveren. Oké, jullie tijd is geweest, we weten het nu wel”, is de spits, die zelf tussen 2016 en 2018 het shirt van Manchester United droeg, duidelijk tegenover de Daily Mirror.

De Engelse grootmacht maakte een paar moeizame seizoenen door en is nu met Ole Gunnar Solskjaer ook al weer bezig aan zijn tweede trainer van de huidige voetbaljaargang. Ibrahimovic denkt dat het tijd is om het verleden een keer los te halen: “Alles wat er gebeurt, wordt vergelijken met de tijd van Sir Alex Ferguson. Ze zeggen dat als Ferguson er nog zat, dit of dat niet gebeurd zou zijn. ‘Ferguson zou het niet op die manier gedaan hebben.’”

“‘Ferguson zou het niet zo aanpakken.’ Alles ging over Ferguson. Als het aan mij was, zou ik zeggen dat Ferguson er niet meer is. En ik hier kom om mijn eigen geschiedenis te schrijven, ik wil mijn eigen verhaal maken. Dus wil ik niet meer horen wat er in het verleden is gebeurd, ik wil het in het heden doen. Je komt dan binnen met een nieuwe mentaliteit. Ferguson heeft zijn plek in de historie van de club, maar de club gaat nu ook door. De club moet zijn eigen identiteit vinden en dat is moeilijk.”