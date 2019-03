Salihamidzic spreekt zich uit over ‘Robben-Rätsel’: ‘Een echte professional’

Arjen Robben kwam eind november voor het laatst in actie namens Bayern München, in het Champions League-duel met Benfica. Na die wedstrijd, waarin hij tweemaal scoorde, kreeg de vleugelaanvaller te maken met twee verschillende blessures. Hasan Salihamidzic, sportief directeur bij der Rekordmeister, spreekt zich tegenover Sport1 uit over het ‘Robben-Rätsel’.

In eerste instantie kampte Robben met een hamstringblessure, die erger bleek dan verwacht. Het leek erop dat de vleugelaanvaller zijn rentree kon maken in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Liverpool, maar op de training liep hij een nieuwe blessure aan de kuit op. “Ik praat iedere dag met Arjen, hij is weer terug op het trainingsveld en laat zien dat hij een echte professional is”, laat Salihamidzic weten.

“Hij heeft de afgelopen drie maanden keihard voor zijn ambities gewerkt, dat is ongelofelijk. Ik zou hem graag zo snel mogelijk zien terugkeren op de groepstraining, want dat verdient hij na deze moeilijke tijd”, vervolgt de sportief directeur van Bayern München. Robben is bezig aan zijn laatste maanden bij der Rekordmeister. “Ik kan niet zeggen wanneer hij weer fit is, want ik ben geen dokter. Ik zie hem iedere dag en hij voelt zich al wat beter.”

Robben speelde dit seizoen tot dusver vijftien wedstrijden voor Bayern, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en twee assists. Mogelijk dat de vleugelaanvaller in het slot van het seizoen nog een rol kan spelen bij de regerend kampioen van Duitsland. Bayern strijdt momenteel met Borussia Dortmund om de Duitse titel. Beide ploegen hebben evenveel punten, alleen heeft der Rekordmeister voorlopig een beter doelsaldo.