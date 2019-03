Iker Casillas: ‘Lionel Messi heeft van mij een betere doelman gemaakt’

Iker Casillas zal voorlopig tot het keepersgilde van FC Porto blijven behoren. De doelman, die in mei zijn 38e verjaardag viert, maakte maandagavond in het programma El Dia Despues bekend dat hij zijn aflopende contract met de Portugese topclub tot medio 2021 gaat verlengen. “De voorzitter hamert erop dat ik tot mijn veertigste voor de club blijf keepen en waarschijnlijk sluit ik mijn loopbaan bij de club af.”

Casillas had in de kwartfinales van de Champions League graag tegenover Real Madrid gestaan. De Spaanse topclub werd echter uitgeschakeld door Ajax, en FC Porto wacht op zijn beurt een tweestrijd tegen Liverpool. “Niet meer dan normaal. Je behoort niet meer tot Real Madrid, maar de gevoelens voor de club blijven bestaan. Ik houd de club in de gaten en ik had graag gezien dat ze door waren gegaan naar de kwartfinales.”

Casillas houdt ook de situatie rondom het doel van Real Madrid in de gaten. In de eerste wedstrijd sinds de rentree van Zinédine Zidane nam Keylor Navas weer plaats onder de lat, en mocht Thibaut Courtois op de bank plaatsnemen. “We hebben met z’n allen van Navas genoten, maar Courtois is ook een geweldige doelman. Concurrentie is goed. Het zijn twee verschillende keepers en iedereen moet om zijn plek vechten, zeker bij Real Madrid.”

Casillas is ongetwijfeld de keeper die het vaakst met Cristiano Ronaldo en tegen Lionel Messi op een veld heeft gestaan. “Wat een geluk. Als je met ouderen praat, hebben ze het over Alfredo Di Stéfano, Johan Cruijff of Pelé. En wij kunnen van Messi en Ronaldo genieten. Ik heb het geluk gehad dat ik tegen Messi mocht spelen. Hij heeft van mij een betere doelman gemaakt. Ik heb zelf gezien hoe Cristiano elke dag beter en beter werd. Het is jammer dat hij LaLiga heeft verlaten, maar hij laat nog altijd zien wat hij waard is.”

Casillas speelde bijna drie jaar geleden zijn 167e interland. Een rentree bij het nationale elftal zou hij op prijs stellen. “Het zou mooi zijn als Luis Enrique een beetje meer aan mij zou denken. Het is een beetje moeilijk en raar dat ik er nu niet meer bij hoor. Ik heb de illusie nooit verloren. Ik weet dat er geweldige keepers als David de Gea, Kepa Arrizabalaga en Pau López zijn, maar het is een uitdaging.”