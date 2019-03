Oranje of Marokko? Deze spelers gingen Mohamed Ihattaren voor

Geboren en opgeleid in Nederland, maar toch spelen voor de nationale ploeg voor Marokko. Het afgelopen decennium is het steeds vaker voorgekomen dat jeugdinternationals van Oranje voor de keuze kwamen te staan: een interlandcarrière in het Nederlands elftal of bij de Leeuwen van de Atlas. PSV-talent Mohamed Amine Ihattaren is de volgende speler die begeerd wordt door de twee voetbalbonden. Kiest hij net als Ibrahim Afellay en Anwar El Ghazi voor Oranje, of gaat hij Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui achterna?

Ihattaren is het grootste talent uit de jeugdopleiding van PSV en dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak in het eerste elftal onder trainer Mark van Bommel. De aanvallende middenvelder werd zeventien jaar geleden geboren in Utrecht en doorliep vrijwel alle Nederlandse jeugdelftallen. Nadat dit seizoen zijn debuut maakte in de hoofdmacht van PSV duurde het niet lang voordat de Marokkaanse bond op de stoep stond. Hij beschikt ook over een Marokkaans paspoort en de FRMF ziet in hem een grote ster voor de toekomst.

Dat geldt echter ook voor Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal gaf tijdens een persconferentie in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland aan dat hij de Marokkaanse voetbalbond voor is geweest. Hij sprak met Ihattaren over zijn keuze tussen Nederland en Marokko. “We proberen de grote talenten voor Nederland te behouden. Ik heb laten blijken dat ik hem een groot talent vind. Maar het is aan de speler en zijn omgeving om uiteindelijk te kiezen”, aldus de keuzeheer.

De speler in kwestie zegt er nog niet uit te zijn. Hij schuift de beslissing voor zich uit, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. "Ik praat erover met mijn vader, moeder en broers, maar de uiteindelijke keuze komt op een later moment. Ik richt mij nu vol op PSV en nu met Oranje Onder-19 voor de Eliteronde-wedstrijden", aldus Ihattaren. "Ik kijk met veel plezier naar interlands van beide landen. Het is natuurlijk mooi om Hakim Ziyech te zien spelen voor Marokko, maar hetzelfde geldt ook voor Ibrahim Afellay in zijn tijd bij Oranje."

De KNVB wil voorkomen dat de PSV’er voor een interlandloopbaan bij Marokko kiest en om die reden is er een bepaald traject voor Ihattaren uitgezet. Mede door het inzetten van Nederlandse Marokkanen hoopt de voetbalbond hem te overtuigen voor Oranje te kiezen. “Daarom zit hij nu ook al bij Oranje Onder-19. Wellicht moet hij straks een keuze maken tussen het Nederlands elftal en Marokko”, liet Art Langeler onlangs namens de KNVB weten aan Voetbal International. “Een moment van twijfel komt er als je voor een van de landen niet als A-international in aanmerking komt. Wij moeten er alles aan doen dat hij zó'n goed gevoel krijgt, dat dat moment van twijfel nooit komt”, aldus Langeler.

Koeman heeft dus nog geen toezegging gekregen van Ihattaren. Terwijl hij zich met Oranje probeert de kwalificeren voor het EK van 2020, gaat de tiener nadenken over zijn sportieve toekomst. In het recente verleden zijn er een hoop spelers geweest die voor dezelfde keuze hebben gestaan. Een overzicht van voormalig jeugdinternationals van Oranje die moesten kiezen tussen Nederland en Marokko.

Oussama Idrissi - Marokko

De buitenspeler van AZ is het meest recente voorbeeld. De 23-jarige aanvaller werd geboren in Bergen op Zoom en werd opgeleid bij NAC Breda en Feyenoord, waarna hij zijn doorbraak beleefde bij FC Groningen. In januari 2018 maakte de voormalig jeugdinternational van Oranje de overstap naar AZ en daar kwam hij in beeld bij de nationale ploeg. Eind 2018 werd hij opgeroepen voor Marokko, maar een officiële wedstrijd speelde hij nog niet. “Marokko heeft een goede spelersgroep en technische staf. De visie van de bond is goed en er komt echt wat moois aan. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. Het was een belevenis die ik niet snel zal vergeten”, zei hij bij terugkomst in Nederland. Een paar maanden later maakte Idrissi bekend dat hij voor een interlandloopbaan bij Marokko kiest.

Dries Boussatta - Nederland

Deze geboren Amsterdammer was de eerste Nederlandse Marokkaan die voor Oranje koos. De zoon van een Nederlandse moeder en Marokkaanse vader werd in 1998 door bondscoach Frank Rijkaard opgeroepen en maakte in Gelsenkirchen als invaller zijn debuut tegen Duitsland. Later begon hij in de basis tegen Portugal. "Toen had ik heel sterk: deze kleine kut-Marokkaan staat gewoon in het Nederlands elftal”, aldus Boussatta tegen de NOS. Hij zou in totaal tot drie interlands komen. Op 28 april speelde Nederland in GelreDome tegen uitgerekend Marokko en die wedstrijd zou Boussatta zich nog lang herinneren. Bij ieder balcontact werd hij uitgefloten door de Marokkaanse fans.

In een interview met het Algemeen Dagblad zei Boussatta eind 2017 dat er volgens hem ‘steeds minder reden’ is om voor Oranje te kiezen. “Het maatschappelijk debat is enorm verhard door mensen als Geert Wilders en Johan Derksen. De manier waarop zij iedere Marokkaan over één kam scheren, ook al die honderdduizenden goedwillende, hardwerkende mensen in Nederland. Dat raakt de Marokkaanse gemeenschap in het hart. Vind je het heel gek dat zij zich minder Nederlander voelen?”

Yassin Ayoub - Marokko

De middenvelder speelde zijn interlands als jeugdinternational voor Nederland, maar koos voor een interlandloopbaan bij Marokko. Tot een officiële interland kwam het echter nog niet voor de middenvelder van Feyenoord. Hij houdt de deur naar Oranje dan ook nog op een kier. “Ik heb de keuze gemaakt voor Marokko. Deels omdat Nederland zich nooit heeft gemeld”, zei Ayoub eerder bij Peptalk.

Mbark Boussoufa - Marokko

De 34-jarige middenvelder werd geboren in Amsterdam en kwam in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Hij kwam in 2006 in beeld bij het Nederlands elftal. Toenmalig bondscoach Marco van Basten overwoog hem uit te nodigen, maar Boussoufa had zijn keuze al gemaakt. "Ik weet dat Van Basten me volgt", zei hij in het Algemeen Dagblad. "Weliswaar heb ik nog geen officieel duel voor Marokko gespeeld, maar zodra daar de mogelijkheid toe is, zal ik dat wel doen. Mocht Van Basten me oproepen, dan zal ik hem informeren over mijn plannen." Boussoufa kwam tot dusver tot 65 interlands voor Marokko.

Khalid Boulahrouz - Nederland

De voormalig international hoefde niet lang na te denken toen hij in 2004 gevraagd werd voor het Nederlands elftal. De in Maassluis geboren oud-verdediger kwam in totaal tot 35 interlands voor Oranje. “Voor mij was het veel minder gecompliceerd dan voor de jongens van nu. Mijn keuze was: ja of nee zeggen tegen het Nederlands elftal. Ik hoefde niet tussen twee partijen te kiezen", zei hij vorig jaar in de VARAgids. "Ik werd op vrijdag geselecteerd, en voordat ik me dinsdag moest melden, werd ik nog getransfereerd naar Hamburger SV. Goed, ik had eventueel kunnen wachten. Als ik bij HSV speelde, was de kans groter dat ook Marokko geïnteresseerd zou zijn. Maar Nederland was op dat moment wereldtop. Ik was bezig met de beste te worden, wilde acteren op het hoogste niveau. De keuze was makkelijk gemaakt."

Karim El Ahmadi - Marokko

De 34-jarige middenvelder werd geboren in Enschede en genoot zijn jeugdopleiding bij FC Twente. Hij speelde verschillende wedstrijden voor jeugdteams met Oranje, maar ging voor een interlandloopbaan in de nationale ploeg van Marokko. In 2008 verdiende hij een transfer naar Feyenoord en debuteerde de inmiddels 53-voudig international. "Ik voel me geweldig thuis in Nederland, ik ben hier geboren en opgegroeid, maar ik heb mijn hart gevolgd”, legde hij zijn besluit uit. "Omdat Oranje op dat moment totaal niet aan de orde was, heb ik nooit een serieuze keus gehad.” Dat hij niet in beeld was bij het Nederlands elftal was niet geheel onlogisch. Met spelers als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay, Mark van Bommel, Nigel de Jong en Demy de Zeeuw beschikte Oranje al over een sterk middenveld.

Anwar El Ghazi - Nederland

Samen met Jaïro Riedewald, Riechedly Bazoer en Kenny Tete werd El Ghazi gezien als een van de grootste talenten van het Nederlandse voetbal. Men was dan ook verheugd toen de buitenspeler Oranje verkoos boven Marokko. "Het was een lastige keuze. Marokkanen zeggen: 'Jouw ouders komen uit Marokko en je hebt Marokkaans bloed, je moet voor Marokko kiezen'. En Nederlanders zeggen: 'Je bent hier geboren en opgegroeid en moet voor Oranje kiezen'. Ik koos toen voor Oranje. Ik zag daar meer toekomst voor mij. In de familie waren de reacties verdeeld. Mijn vader had het ook liever anders gezien, maar hij staat wel achter mij”, reageerde El Ghazi in ELF Voetbal. De 23-jarige aanvaller kwam tot dusver tot twee interlands in het Nederlands elftal. Hij belandde op de bank bij Ajax en vertrok naar OSC Lille. Dit seizoen speelt hij op huurbasis voor Aston Villa in de Championship.

Nordin Amrabat - Marokko

De aanvaller werd geboren in Naarden en bereikte via FC Omniworld het betaald voetbal. Hij speelde interlands voor Jong Oranje en zat in de voorselectie voor de Olympische Spelen van 2008. Amrabat mocht niet mee naar Peking en een jaar later maakte hij bekend dat hij voor Marokko wilde gaan spelen. De 31-jarige buitenspeler zou pas jaren later zijn debuut maken voor de Leeuwen van de Atlas. In de zomer van vorig jaar speelde de vijftigvoudig international met zijn land op het WK in Rusland. Hij verwacht dat steeds meer spelers in de toekomst voor de nationale ploeg van Marokko zullen kiezen. "Ze hebben echt een inhaalslag gemaakt", doelde Amrabat vorig jaar op de Marokkaanse bond. "Die Duitse Marokkanen, Belgische Marokkanen; ze zullen ook allemaal voor Marokko kiezen. De komende generaties kiezen allemaal voor Marokko."

Sofyan Amrabat - Marokko

Na zijn overstap van FC Utrecht naar Feyenoord kwam de middenvelder in beeld bij het Nederlands elftal. Toenmalig bondscoach Dick Advocaat wilde hem er graag bij hebben en gooide een lijntje uit. Amrabat kwam als jeugdspeler uit voor beide elftallen en had nog geen keuze gemaakt. Een gesprek met Langeler en Advocaat volgde, maar niet met het gewenste effect. Op de achtergrond was de Marokkaanse voetbalbond al langer bezig om hem te strikken. Een gesprek volgt in Casablanca met de voorzitter van de Marokkaanse bond, zijn vader en broer. De voorzitter liet weten dat bondscoach Hervé Renard hem er graag bij wil hebben. “Hij en Ziyech, de leiders van het Marokkaanse elftal. Zo is het geschetst”, legde Nordin Amrabat uit in het NRC. Amrabat koos voor Marokko en kwam afgelopen zomer in actie op het WK.

Adam Maher - Nederland

Maher werd op 20 juli 1993 geboren in Ait Izzou, Marokko. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij AZ en brak op jonge leeftijd door. De middenvelder speelde interlands met Jong Oranje en stond in 2011 voor de keuze tussen Nederland en Marokko. De keuze viel op Nederland. “Voor mijn ontwikkeling is het goed als ik Europese kampioenschappen en WK's speel", reageerde hij in De Telegraaf op zijn beslissing. “En met deze jongens om me heen voel ik dat ik stappen maak. Ik probeer heel veel op te steken van Wesley Sneijder, Mark van Bommel en Robin van Persie. Van iedereen eigenlijk.” In 2013 maakte hij zijn debuut in Oranje en tot dusver kwam Maher tot vijf interlands.

Zakaria Labyad - Marokko

Als Labyad als jeugdinternational van Nederland Onder-19 kenbaar maakt dat hij voor Marokko wil spelen, wordt hij door bondscoach Wim van Zwam uit de seletie gezet. "De zaak is vrij simpel. Het lijkt me vrij logisch dat een speler bij behandeling van zo'n aanvraag niet in actie kan komen", zei de keuzeheer in 2010 tegen Voetbal International. Tegenover OnsOranje liet Labyad weten dat er niets van het verhaal klopte. “Ik heb een informatief gesprek gehad met Verbeek, maar absoluut geen toezegging gedaan. Ik kijk wat het beste voor me is en op dit moment is dat het Nederlands elftal voor spelers onder negentien jaar”, aldus Labyad. Begin 2012 wordt hij voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. De 26-jarige Ajacied kwam tot dusver tot vijf interlands voor Marokko. Afgelopen zomer behoorde hij niet tot de definitieve WK-selectie.

Ibrahim Afellay - Nederland

Als negentienjarige middenvelder van PSV behoorde Afellay tot de een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. Zowel de Nederlandse als Marokkaanse voetbalbond wilde hem in 2005 strikken. "Ik voel me echt een Nederlander, maar de keuze blijft moeilijk", zei Afellay destijds in het Algemeen Dagblad. "Ik moet inschatten bij welke ploeg ik de meeste kans maak om te spelen." De keuze van de middenvelder, die later voor onder meer Barcelona en Schalke 04 speelde, viel op Oranje. De geboren Utrechter kwam tot in totaal 53 interlands en 7 doelpunten.

Hakim Ziyech - Marokko

"Een domme keus, het zijn gewoon domme jongens. Ze hadden iets meer geduld moeten hebben. Ik vind Ziyech een geweldige speler en Tannane een hele goede, maar hoe dom kan je zijn om voor Marokko te kiezen als je in aanmerking komt voor het Nederlands elftal?” Deze uitspraak zou Marco van Basten nog lang achtervolgen. Hakim Ziyech verkoos Marokko boven Oranje, maar het had anders kunnen lopen. Vier jaar geleden bereidde het Nederlands elftal zich met Ziyech voor op het oefenduel met de Verenigde Staten en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. “Ik was dicht bij een debuut in Oranje’’, legde Ziyech later uit in het Algemeen Dagblad. “Maar ik liep een enkelblessure op. Als ik er wel bij was gebleven en Hiddink had mij speeltijd gegeven tegen Letland, had ik nooit meer voor Marokko kunnen spelen."

Na het vertrek van Hiddink bij Oranje hoorde Ziyech niets meer van de KNVB. Het duurde niet lang voordat de Marokkaanse bond toehapte. “Laat ik vooropstellen dat het mijn eigen keuze is geweest”, legde Ziyech later uit. “En die was voor een groot deel gebaseerd op trots. Ja, ze hadden misschien nog een keertje kunnen aankloppen, dat is na het vertrek van Guus Hiddink niet meer gebeurd. Maar zoals ik er nu naar kijk, was dat waarschijnlijk ook al niet meer genoeg geweest. Ik voelde steeds meer dat Marokko de juiste keuze zou zijn. Toen ik niet voor Oranje had gekozen, zijn ze er wel meer over na gaan denken, heb ik het idee. Ze belden opeens met Marco Asensio van Real Madrid (zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, red.). Marco van Basten zag ik op tv nog wel eens kwaad worden als het over deze kwestie ging. Hij noemde ons zelfs ‘domme jongens’ omdat we voor Marokko kozen. Nee, tussen Van Basten en mij is het nooit iets geworden. Maar kijk naar goede voetballers als Adam Maher en Anwar El Ghazi. Die kozen wel voor Oranje, worden nu niet meer opgeroepen en kunnen nu niet meer terug."

Otman Bakkal - Nederland

Voor de oud-middenvelder was de keuze niet moeilijk. De Marokkaanse voetbalbond had weinig interesse in de in Eindhoven geboren Bakkal. Hij doorliep verschillende Nederlandse jeugdteams en maakte in 2009 zijn debuut voor het Nederlands elftal. Tegen Paraguay kwam hij vijf minuten voor het einde van de wedstrijd binnen de lijnen. Het was de enige interland die de oud-speler van onder meer FC Twente, PSV, Dinamo Moskou en Feyenoord zou spelen. Bakkal werd de zevenhonderdste international die debuteerde in Oranje.

Noussair Mazraoui - Marokko

Koeman had de rechtsback van Ajax graag bij Oranje gehad. Vorig jaar zat de bondscoach van het Nederlands elftal samen met technisch directeur Nico-Jan Hoogma om de tafel met de rechtspoot. “Wij hebben aangegeven wat we willen en hoe we het voor ons zien met hem. Dat hij in de toekomst een serieuze optie is voor de rechtsbackpositie”, zei Koeman tegen Voetbal International. Mazraoui besloot anders. Vorig jaar stond hij al op de stand-bylijst van Renard voor het WK met Marokko. Tot deelname aan het WK kwam het niet, maar Mazraoui was overtuigd en liet Oranje links liggen. “Meneer Koeman heeft een voortreffelijk verhaal verteld en presenteerde het plan dat hij voor mij had. Dat maakte indruk en ik ben ook echt vereerd dat hij deze moeite voor mij heeft gedaan”, zei de back in De Telegraaf.

Mimoun Mahi - Marokko

De aanvaller van FC Groningen speelde tot dusver twee interlands voor Marokko, maar was ook in beeld bij Oranje. Hans van Breukelen, destijds technisch directeur van de KNVB, informeerde naar zijn beschikbaarheid. “Hij moest mijn papieren in orde maken en vroeg me of ik het wel zeker wist dat ik voor Marokko wilde uitkomen. Ik heb hem gezegd dat ik honderd procent achter mijn keuze sta. Ik heb mijn keuze gemaakt op mijn gevoel en mijn hart gevolgd. Mijn volle hart”, aldus Mahi tegen Voetbal International. Een interlandloopbaan bij Oranje heeft hij nooit overwogen, zei hij in aanloop naar het WK in Rusland. “Maar als je wordt gebeld door de bondscoach van Marokko, is de keuze niet moeilijk meer. Het voetbal leeft daar en Marokko is er straks bij op het WK in Rusland, Oranje niet. Uiteraard speelt dat ook mee, maar het is niet de voornaamste reden dat ik voor Marokko heb gekozen.”

De rol van Pim Verbeek

In het verleden verkozen Khalid Boulahrouz en Ibrahim Afellay het Nederlands elftal boven Marokko, terwijl Nacer Chadli en Marouane Fellaini voor België kozen. “Dat Ibrahim en ik voor Oranje gingen spelen was een harde wekker voor ze”, zei Boulahrouz in een interview met de Volkskrant. De Marokkaanse bond ondernam actie en stelde Pim Verbeek aan als technisch directeur. Zijn opdracht? In kaart brengen welke voetballers op de Europese velden met een dubbele nationaliteit voor Marokko zouden kunnen uitkomen. Spelers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje kwamen in zijn vizier. In zijn eerste jaar brengt Verbeek liefst 337 talenten in kaart. Samen met Ali Afellay, de broer van de inmiddels clubloze Ibrahim Afellay, gaat hij in gesprek met diverse talenten. Verbeek was van 2010 tot 2014 technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond en speelde een belangrijke rol in de keuze van verschillende spelers om voor de nationale ploeg van Marokko te kiezen.