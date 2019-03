Memphis Depay reageert: ‘Ik heb geen idee wat de reden daarvoor is’

Memphis Depay is al maanden op zoek naar zijn vorm. In de laatste veertien competitieduels voor Olympique Lyon vond hij maar één keer het net en ook in dubbele Champions League-confrontatie met Barcelona kon de aanvaller het team van Bruno Génésio niet op sleeptouw nemen. Afgelopen zondag, in het thuisduel met Montpellier (3-2 winst), bleef Depay zelfs negentig minuten op de bank zitten.

"Geen idee wat de reden daarvoor is. Maar lekker dat je je dan mag melden in Nederland om voor je land uit te komen in een geweldig team”, benadrukt Depay in gesprek met de NOS. De 25-jarige ex-speler van PSV en Manchester United is blij dat hij zich kan richten op Oranje. “Ik heb de laatste wedstrijden niet gespeeld en natuurlijk is dat frustrerend”, erkent de aanvaller, die naar eigen zeggen nog veel zelfvertrouwen heeft.

"Ik kom hier aan hoe ik hier ook ben weggegaan en dat is gelukkig en blij. Ik ben altijd gefocust en gretig voor meer resultaat. Wat er in Lyon gebeurt, moeten we ook niet groter maken dan het is." De vraag is of de Nederlander nog wel gelukkig is in Lyon. “Ik ben wel gefrustreerd over de laatste paar wedstrijden. Misschien zij ook wel. Ik heb een tijdje niet gescoord en ik kijk vaak in de spiegel. Er worden doelpunten van mij verwacht.”

“Maar statistisch gezien creëer ik de meeste kansen en ben ik betrokken. Dus dat ik gepasseerd word, is iets waar ik mij aan erger. Maar we zijn nu bij het Nederlands elftal en dat is het lekkerste op dit moment. En dat komt op een goed moment voor mij.” Bondscoach Ronald Koeman gaf maandag te kennen dat Depay niet aan hem hoeft te laten zien dat hij goed is. “Hij heeft een belangrijke rol in dit Nederlands elftal”, benadrukte de trainer.