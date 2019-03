Alom begeerde Ryan Babel zet clubs in de wachtkamer: ‘Uit respect’

Ryan Babel weet nog niet waar hij komend seizoen actief zal zijn en houdt zich naar eigen zeggen ook nog niet bezig met zijn sportieve toekomst. De 32-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract met Fulham en heeft volgens de dinsdageditie van De Telegraaf ‘de clubs voor het uitkiezen’. “Uit respect voor Fulham voer ik later pas gesprekken.”

“Als er duidelijkheid is over de sportieve toekomst van de club”, benadrukt Babel, die in januari de overstap van Besiktas naar Fulham maakte. De Oranje-international kwam tot dusver tot negen duels en twee doelpunten namens the Cottagers in de Premier League. Dat hij slechts één keer als winnaar van het veld stapte, is tekenend voor de situatie van de Londenaren. Met nog zeven duels te gaan bedraagt de achterstand op een veilige positie liefst dertien punten.

Desondanks heeft Babel geen spijt van zijn overstap van Besiktas naar Fulham. “Met het oog op de EK-kwalificatie in maart en de halve finale van de Nations League in juni was en is het zaak om veel te spelen en fit te blijven. Dat is gelukt. Ik voel me sterk”, benadrukt de aanvaller, die in het verleden namens Liverpool al in de Premier League uitkwam.

Door Babels aanstaande transfervrije status rinkelt de telefoon van zijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht veelvuldig. “Maar ik wil me nu op het sportieve focussen bij het Nederlands elftal en Fulham. Daarna is er nog genoeg tijd om alle aanbiedingen naast elkaar te leggen.”