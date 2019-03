Ook United hoopt op mislukt seizoen voor AS Roma

'Leidinggevende figuren' bij Chelsea hebben vergaderd over de toekomst van trainer Maurizio Sarri. Men is ontevreden en maakt zich zorgen over de prestaties van de ploeg dit seizoen. (Sky Sports)

In dat geval is Kostas Manolas door een clausule voor ‘slechts’ 36 miljoen euro af te halen.

In navolging van Tottenham Hotspur heeft ook Bayer Leverkusen interesse in Jota. De werkgever van Peter Bosz stuurde donderdag scouts naar het Europa League-duel tussen Benfica en Dinamo Zagreb. (A Bola)