Davy Pröpper: ‘Ajax is een mooie club, maar ik ben ook blij waar ik nu zit’

Davy Pröpper heeft nog niet nagedacht over een terugkeer naar de Eredivisie. De 27-jarige middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen bij Brighton & Hove Albion, na zes jaar Vitesse en twee seizoenen in het tenue van PSV. Pröpper weet dat Ajax vorig jaar zomer Daley Blind en Dusan Tadic naar de Eredivisie terughaalde.

Ajax is ook de club die in het verleden concrete belangstelling toonde toen hij nog niet zijn jawoord aan PSV had gegeven. De club uit Amsterdam blaast de interesse in Pröpper komende zomer wellicht nieuw leven in. “Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht”, laat de middenvelder aan De Telegraaf weten.

“Het is een mooie club. En als het zo ver is, ga ik erover nadenken. Maar ik ben ook blij waar ik nu zit. We moeten in de Premier League blijven en daar doe ik alles aan.” Brighton staat momenteel vijftiende in de Premier League. The Seagulls bevinden zich vijf punten boven de rode streep.

De gevoeligheid van een ex-PSV’er die naar Ajax overstapt, hoeft wat Pröpper betreft geen probleem te zijn. “Ik luister overal naar, ja”, verzekert de Oranje-international, die een onbetwiste basiskracht is bij Brighton en nog een contract tot medio 2021 heeft.