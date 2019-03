Tiener plots opgeroepen voor Engeland: ‘Een bizarre ervaring’

Callum Hudson-Odoi kan zijn geluk niet op. De achttienjarige aanvaller van Chelsea maakte maandag voor het eerst zijn opwachting in de selectie van Jong Engeland, maar zijn verblijf daar was van korte duur. Kort nadat hij zich bij de groep talenten had gevoegd, kreeg Hudson-Odoi te horen dat hij zich mocht melden bij het 'grote' Engeland als vervanger van de geblesseerd weggevallen Luke Shaw.

Onder trainer Maurizio Sarri kwam Hudson-Odoi dit seizoen slechts 119 minuten in actie in de Premier League, maar bondscoach Gareth Southgate is klaarblijkelijk onder de indruk geraakt. Hij besloot Hudson-Odoi bij de groep te halen voor de wedstrijden tegen Tsjechië en Montenegro in de EK-kwalificatiereeks. Hudson-Odoi, die in 2017 met Engeland Onder-17 het WK won, is niet de enige jonge aanvaller in de ploeg van Southgate: ook Jadon Sancho en Raheem Sterling zitten bij de selectie.

"Het was een gekke dag", reageert de jongeling in de Engelse pers. "Het geeft een geweldig gevoel om voor het eerst te worden opgeroepen voor de nationale ploeg." Behalve een 'gekke' was het ook een 'lange' dag voor de tiener. "Ik moet eerst naar Bristol reizen om me bij Jong Engeland te voegen en daarna hoorde ik dat ik naar St. George's Park (trainingscomplex van de nationale ploeg, red.) moest komen. Een bizarre ervaring, maar ik ben dolblij met het belletje en het voelt goed om hier te zijn."

"Ik dacht dat de bondscoach van Jong Engeland (Aidy Boothroyd) een grapje maakte! Ik was geschokt en ik kon het niet geloven", vervolgt Hudson-Odoi. "Het is een droom die uitkomt. Ik moet nu hard gaan werken, van elk moment gaan genieten en hopelijk kan ik belangrijk zijn als ik de kans krijg." De kennismaking met de spelers van Engeland is hem goed bevallen. "Iedereen hier is erg nederig en heel aardig. Ze stellen je op je gemak en niemand hier heeft last van zijn ego. Hopelijk kan ik de jongens nog wat beter leren kennen."