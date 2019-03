Frenkie de Jong: ‘Om een statement te maken is een aanslag hier gunstig’

Het nieuws wordt maandag in Nederland gedomineerd door het schietincident in een Utrechtse tram, dat aan drie personen het leven kostte. Ruim twintig kilometer verderop, op de KNVB Campus in Zeist, kwam de selectie van het Nederlands elftal bijeen om zich voor te bereiken op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag). Frenkie de Jong schrok van het nieuws uit Kanaleneiland.

Aan het begin van de middag, toen de selectie samenkwam om te trainen, wezen de signalen volgens de autoriteiten op een terroristisch motief. Oranje besloot om de training achter gesloten deuren af te werken. "Natuurlijk denk je wel even: als ze een statement willen maken, zou het voor hen gunstig zijn om dat hier te doen", vertelt De Jong aan Veronica Inside. "Maar ik ga ervan uit dat alles goed geregeld is en alles hier in de hand is." Overigens is er nog altijd geen zekerheid over het motief van de dader.

"Ze hebben gezegd dat alles onder controle was en dat we ons er niet druk om hoefden te maken", aldus De Jong, die op weg naar Zeist al wat meekreeg van de gebeurtenissen. "Toen ik hiernaartoe reed, samen met mijn zaakwaarnemer, zagen we ook veel politiewagens en waren rijbanen afgesloten. We merkten dus wel dat er iets aan de hand was, maar op het kamp zelf hebben we er niet veel van meegekregen."

In het interview gaat De Jong ook in op de interesse van Juventus in ploeggenoot Matthijs de Ligt: Tuttosport meldde maandag dat technisch directeur Fabio Paratici van Juventus naar Amsterdam komt om de verdediger in actie te zien bij het Nederlands elftal. De Jong reageert lachend op de vraag of er een verband is tussen de Champions League-loting van Ajax en de berichtgeving.

"Ik las het vandaag ook. Misschien is het tactiek voor de wedstrijd, al zou ik het wel begrijpen als ze interesse in hem hebben. Het is wel opvallend dat dat nu naar buiten komt, ja", aldus de middenvelder. "Er wordt al twee jaar geschreven over dat ze hem willen hebben, dus de interesse is er al wel wat langer. Je weet dat als je tegen hen loot, het er meer over zal gaan. Ik denk dat hij daar wel mee om kan gaan."