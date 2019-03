Ihattaren: ‘Ik praat erover met mijn vader, moeder en broers’

Mohammed Ihattaren wil nog geen keuze maken tussen het Nederlands elftal en de nationale ploeg van Marokko. De Marokkaanse voetbalbond zocht vorige week al contact met de belofte van PSV, maar ook bondscoach Ronald Koeman van Oranje sprak met Ihattaren. "Het was een gesprek waar ik een fijn gevoel aan heb overgehouden", vertelt de middenvelder aan de NOS.

De zeventienjarige Utrechter, die na de winterstop acht wedstrijden speelde in de Eredivisie, werkt deze week met Oranje Onder-19 een trainingskamp in Wijster. Op de achtergrond speelt ondertussen de kwestie van zijn voetbalnationaliteit. "Ik praat erover met mijn vader, moeder en broers, maar de uiteindelijke keuze komt op een later moment. Ik richt mij nu vol op PSV en nu met Oranje Onder-19 voor de Eliteronde-wedstrijden." In die wedstrijden, volgende week tegen Wales, Slovenië en Spanje, kan de ploeg zich kwalificeren voor het EK 2019.

De jongeling speelde interlands voor vrijwel alle jeugdelftallen van Oranje, maar heeft begrip voor Marokkaanse Nederlanders die kozen voor een interlandcarrière bij het Noord-Afrikaanse land. "Ik kijk met veel plezier naar interlands van beide landen. Het is natuurlijk mooi om Hakim Ziyech te zien spelen voor Marokko, maar hetzelfde geldt ook voor Ibrahim Afellay in zijn tijd bij Oranje", geeft Ihattaren aan.

Op de persconferentie gaf Koeman maandag al aan dat hij de PSV'er in de gaten houdt. "Ik heb al met Ihattaren gesproken, nog voordat de Marokkaanse bond dat deed", tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van de bondscoach. "Hij was met Oranje Onder-19 in Zeist en toen hebben we een gesprek gehad. Hij moet uiteindelijk zelf beslissen, samen met zijn omgeving. We hebben laten merken dat we hem een groot talent vinden, maar het heeft geen zin om druk te gaan uitoefenen."