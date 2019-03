‘Af en toe denk je wel: ik had daar nog kunnen staan bij Ajax’

Justin Kluivert volgt de verrichtingen van Ajax nog altijd nauwgezet. De buitenspeler verkaste afgelopen zomer naar AS Roma, maar kijkt 'met liefde in de ogen' naar de wedstrijden van zijn ex-club. Het succes van Ajax in de Champions League doet Kluivert goed, zo vertelt hij in een interview met FOX Sports. "Als ze uit van Real Madrid winnen, dan is dat prachtig om te zien."

Ajax wilde Kluivert graag behouden, maar voor 17,25 miljoen trok hij naar Italië. Namens Roma kwam de jeugdige aanvaller tot 27 officiële wedstrijden, waarin hij 5 doelpunten maakte en 2 assists gaf. In de laatste twee competitieduels kreeg Kluivert een basisplek van de teruggekeerde trainer Claudio Ranieri. "Ik heb helemaal geen spijt dat ik deze keuze heb gemaakt, maar af en toe denk je: daar had ik nog kunnen staan. Het is prachtig, echt mooi."

Kluivert meldde zich deze week bij Jong Oranje. Hij heeft begrip voor de keuze van bondscoach Ronald Koeman en durft niet te zeggen of hij wél was opgeroepen als hij in Amsterdam was gebleven. "Je weet niet hoe het was gelopen als ik nu bij Ajax zou zijn. Alles gebeurt met een reden, daar geloof ik in. Als ik bij Ajax was gebleven was het misschien heel goed gegaan, maar misschien ook hetzelfde."

"Ik ben nu sowieso een betere speler dan bij Ajax. Ook in mijn privéleven heb ik veel meegemaakt. Alleen wonen, vaak alleen zijn, dat maakt je sterker, ook in het voetbal", merkt de tweevoudig Oranje-international op. Hij zegt meer geleerd te hebben in Italië dan hij, naar zijn eigen inschatting, had kunnen leren bij Ajax. "Maar andersom zou ik misschien bij Ajax ook andere dingen leren, die ik hier misschien later leer of nog niet heb geleerd."