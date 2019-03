Kluivert: ‘Natuurlijk vind ik van mezelf dat ik al lang bij Oranje hoor’

Justin Kluivert heeft er begrip voor dat hij momenteel geen deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van AS Roma meldde zich deze week bij Jong Oranje; bondscoach Ronald Koeman van het 'grote' Oranje gaf de voorkeur aan Steven Berghuis. "Hij speelt elke wedstrijd", weet Kluivert, die met Jong Oranje op trainingskamp gaat naar Spanje en daar oefent tegen de Verenigde Staten en Egypte.

De buitenspeler had een basisplek in de eerste twee duels onder de nieuwe trainer Claudio Ranieri bij Roma, maar in de weken daarvoor kwam hij niet vaak aan de bak. In gesprek met FOX Sports kondigt Kluivert aan 'keihard' te gaan trainen en te proberen om zoveel mogelijke rendement te halen uit de wedstrijden die hij speelt. De tweevoudig international spreekt de ambitie uit om de volgende keer wel weer bij Oranje te zitten.

"Voor je nationale team spelen, dat is altijd bijzonder", doelt Kluivert op zijn uitverkiezing voor Jong Oranje. "Maar: je wil natuurlijk voor het eerste spelen. Dat is mijn doel. Ik heb er al aan geroken, dan wil je meer. Als je nu dan twee keer bij Jong Oranje zit, is dat niet echt balen, maar dan denk je wel, als je naar het eerste kijkt: daar moet ik staan. Daar moet ik voor geselecteerd worden."

Kluivert erkent dat hij 'natuurlijk' van zichzelf vindt dat hij 'al lang' bij het keurkorps van Koeman hoort. "Maar als je de feiten op tafel legt, dan is het denk ik wel logisch dat ik er dit keer niet bij ben", voegt hij eraan toe. "Toen de bondscoach de keuze moest maken, speelde ik een tijdje niet. Dan kun je mij ook moeilijk oproepen. Ik kon niet laten zien wat ik in huis heb. Maar er komen nog genoeg mooie tijden aan voor Oranje, ik ga mijn stinkende best doen om daar bij te zijn."