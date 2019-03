Koeman blijft overtuigd: ‘Zijn situatie bij zijn club is anders dan bij Oranje’

Het Nederlands elftal speelt binnenkort de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland en de aandacht zal tijdens die interlands weer uitgaan naar onder meer Virgil van Dijk en Memphis Depay. De verdediger van Liverpool en aanvaller van Olympique Lyon zijn uitgegroeid tot belangrijke schakels in het team van bondscoach Ronald Koeman en worden gezien als twee van de drijvende krachten achter de ‘wederopstanding’ van Oranje.

Van Dijk maakt dit seizoen veel indruk bij Liverpool, maar was afgelopen weekend toch op een zeldzaam foutje te betrappen in de wedstrijd tegen Liverpool. Collega-international Ryan Babel kon hier uiteindelijk van profiteren: “Hij heeft aangetoond een mens te zijn. Zo'n fout gebeurt weleens in het voetbal. Gelukkig kreeg Liverpool nog een penalty en wonnen ze. Hij is aan een fantastisch seizoen bezig. Ik ben blij dat hij die fout maakte bij Liverpool en niet bij ons”, reageerde Koeman maandagmiddag met een glimlach tijdens een perspraatje.

In tegenstelling tot Van Dijk kent Depay een minder voortvarend seizoen en de aanvaller was in dienst van les Gones pas goed voor 6 doelpunten in 27 wedstrijden. Koeman geeft echter aan dat Depay wat hem betreft ‘niets meer hoeft te bewijzen’: “Hij heeft mij vaak genoeg laten zien hoe goed hij is. Hij heeft een belangrijke rol bij het Nederlands elftal en moet gewoon blijven doen wat hij eerder al deed bij ons. Zijn situatie bij zijn club is anders dan bij Oranje, misschien zijn gevoel ook wel”, tekende Voetbal International verder op uit de mond van de bondscoach.

Koeman bracht in december een bezoek aan Lyon en sprak toen met Depay over onder meer de kritiek die hij krijgt in Frankrijk en zijn activiteiten op social media. De bondscoach geeft echter aan zich vooral te richten op wat Depay bij het Nederlands elftal doet: “En daar kan ik niet ontevreden over zijn. Misschien voelt hij zich daarom wel iets beter bij Oranje dan bij zijn club, laten we hopen dat dat zo blijft. Bij ons speelt hij altijd als spits, daar speelt hij regelmatig aan de zijkant met heel veel vrijheid. Misschien is dat toch net anders. Hij voelt zich happy met zijn rol bij Oranje, misschien iets meer happy dan met een rol aan de zijkant.