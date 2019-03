Mario Engels speelt zich in de kijker: ‘Natuurlijk denk ik aan die interesse’

DORDRECHT - Ondanks dat Mario Engels aan de Krommedijk andermaal een doelpunt en een assist aan zijn indrukwekkende seizoenstotaal had toegevoegd, verscheen hij enigszins sip in de catacomben van het Riwal Hoogwerkers Stadion. Roda JC Kerkrade had op bezoek bij FC Dordrecht zojuist met 3-2 verloren van FC Dordrecht, een resultaat dat misschien illustrerend is voor het enigszins wisselvallige seizoen van de Limburgers in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin is de productieve Engels voorlopig de meest constante factor binnen het elftal van Roda.

Door Chris Meijer

“Natuurlijk ben ik tevreden over het seizoen. Als je dit aantal doelpunten en assists achter je naam hebt staan, is het een goed seizoen”, zegt Engels met een zuinige glimlach op het gezicht. In 32 officiële wedstrijden was hij dit seizoen reeds goed voor 24 doelpunten en 10 assists. Een behoorlijk contrast met vorig seizoen, zijn eerste jaar in dienst van Roda. Engels was slechts elf keer basisspeler en leverde twee doelpunten en drie assists. “Het heeft me wel enigszins verrast. Maar ik ben goed aan het seizoen begonnen en heb me vervolgens het doel gesteld om in iedere wedstrijd te scoren. Ik werk er hard voor en als ik het team kan helpen, is dat mooi.”

Engels druipt af na de 3-2 nederlaag van Roda bij FC Dordrecht.

Nadat Roda vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde, veranderde er het een en ander voor Engels. Waar de 25-jarige Duitser een jaar geleden voornamelijk als vleugelaanvaller of aanvallende middenvelder opereerde, heeft hij deze jaargang een meer centrale rol in de voorste linie. “In de jeugd van 1.FC Köln speelde ik ook op deze positie, ik denk dat ik hier het beste uit de voeten kan. Ik ben blij dat de trainer me op deze positie heeft gezet”, zo geeft hij aan. “Bovendien kreeg ik vorig seizoen niet het vertrouwen dat ik nu krijg. Soms in het voetbal loopt het nu eenmaal zo, dus ik ben gelukkig. Ik ben een speler die vertrouwen nodig heeft, dat heb ik al een aantal keer eerder gezegd.”

“Toen ik naar Roda kwam, speelden we in de Eredivisie. Ik wilde in de Eredivisie spelen. Nadat we degradeerden, heb ik met mijn vader, de club en de trainer besloten om te blijven. Ik wilde een seizoen veel wedstrijden spelen en ik ben blij met hoe het loopt. Het was een goede beslissing om te blijven”, vervolgt Engels. Roda nam hem in de zomer van 2017 transfervrij over het Poolse Slask Wroclaw. Engels spendeerde één jaar in Oost-Europa, nadat hij eerder voor FSV Frankfurt en in de jeugdopleiding van 1.FC Köln had gespeeld. Met zijn uitstekende prestaties in de Keuken Kampioen Divisie heeft de aanvaller zich nu bij verschillende clubs in de kijker gespeeld.

In een eerder stadium werd Engels gelinkt aan verschillende clubs in de Eredivisie en de 2.Bundesliga, terwijl RTV Oost wist te melden dat FC Twente en Heracles Almelo nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in zijn diensten. “Natuurlijk denk ik aan die interesse, ik ben 25. Ik moet kijken hoe ik de volgende stap kan maken. We zullen zien wat er in de komende weken gaat gebeuren, maar voorlopig kan ik er nog niks over zeggen”, stelt de Duitse aanvaller, die eerder in zijn carrière al eens in een vergelijkbare situatie zat. Nadat Engels in seizoen 2014/15 namens FSV Frankfurt twee doelpunten en zeven assists had verzorgd in de 2.Bundesliga, was hij dicht bij een overstap naar SC Freiburg. Die transfer ketste af, waarna hij door een trainerswissel op de bank belandde bij FSV Frankfurt. Engels verliet die club, tegenwoordig uitkomend in de Regionalliga Südwest, uiteindelijk in de zomer van 2016 voor een avontuur in Polen.

In het shirt van FSV Frankfurt viert Engels met Zlatko Dedic een doelpunt.

“Daar zag je hoe snel het kan gaan in het voetbal, bijvoorbeeld als er een nieuwe trainer komt. Die ervaringen hebben me sterker gemaakt, ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Misschien is dat wel de reden dat ik nu een goed seizoen draai. Ik heb ervan geleerd, net als dat ik van de periode in Polen heb geleerd. Het heeft me geholpen om te groeien als voetballer en als persoon, daar denk ik vaak aan.” Het duurde even voordat Engels zijn plaats vond bij Roda. “Ik denk dat vooral het voetbal in de Eredivisie goed bij me past, omdat daar meer gevoetbald wordt. In de Keuken Kampioen Divisie wordt er meer op de lange bal gespeeld, is het spel wat fysieker. Dat is eigenlijk in de 2.Bundesliga hetzelfde, al ligt het niveau daar uiteraard wat hoger. Ik ben ook een aanvaller die ruimte nodig heeft, heb het wat moeilijker tegen sterke verdedigers.”

Roda is na 29 wedstrijden momenteel de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie en bezet daarmee momenteel een positie die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie. “Voor het seizoen wisten we dat het moeilijk zou worden om kampioen te worden. We spelen voor de play-offs en als we hier eindigen, beginnen we in de tweede ronde. Dat zou een goede uitgangspositie zijn, dus ik hoop dat we die positie kunnen vasthouden. Als we de play-offs eenmaal halen, kan daarin van alles gebeuren”, geeft Engels aan. Hij beaamt dat Roda bij vlagen een wisselvallige indruk maakt. “Tegen Dordrecht begonnen we goed, maar we krijgen dan uit het niets een doelpunt tegen en dat doet iets met het vertrouwen. Misschien omdat we niet in goede vorm steken en de laatste weken niet zoveel winnen. We hebben een jong team, je ziet dat de jongens dan een beetje het vertrouwen verliezen. We moeten hard werken om de play-offs te kunnen bereiken.”