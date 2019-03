Oranje traint achter gesloten deuren na gebeurtenissen in Utrecht

Het Nederlands elftal traint maandagmiddag in Zeist achter gesloten deuren. Dat heeft de KNVB in overleg met de politie besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen in Utrecht.

De voetbalbond laat in een persbericht weten dat er nauw contact is met de autoriteiten en dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Maandagochtend vielen er drie doden en negen gewonden bij een schietincident in een tram in Utrecht. De training van Oranje zou door ruim achthonderd supporters worden bezocht.

Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de EK-kwalificatie, die deze week gaat beginnen. Donderdagavond speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de Rotterdamse Kuip tegen Wit-Rusland. Zondag komt Duitsland op bezoek in Nederland. Die wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.