Maandag, 18 Maart 2019

Real en Atlético strijden om pupil van Peter Bosz

Het is nog onduidelijk of Bayern München de optie tot koop in het huurcontract van James Rodríguez gaat lichten. De voorkeur van de Colombiaan is in ieder geval duidelijk, want hij wil niet in Duitsland blijven. (Marca)

AC Milan is geïnteresseerd in Richarlison, maar wordt voorlopig afgeschrikt door de vraagprijs van Everton. The Toffees verlangen een bedrag van zeventig miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller. (Calciomercato)

Real Madrid en Atlético Madrid hebben zich gemengd in de strijd om Julian Brandt. De middenvelder staat onder contract bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en wordt ook gelinkt aan Internazionale, AC Milan en Bayern München. (Kicker) De middenvelder staat onder contract bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en wordt ook gelinkt aan Internazionale, AC Milan en Bayern München.

Naast Arsenal en West Ham United is ook Internazionale geïnteresseerd in Antonio Valencia. De Ecuadoriaanse vleugelverdediger is bij Manchester United in het bezit van een aflopende verbintenis en komende zomer daardoor transfervrij. (El Universo)

Newcastle United stelt alles in het werk om Rafael Benítez langer aan zich te binden. Door de onduidelijkheid over zijn toekomst, wordt hij steeds meer in verband gebracht met andere clubs. (Chronicle)