EK-kwalificatie 2020: programma, uitslagen en standen

Het Nederlands elftal begint deze week aan de start van het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020. Oranje is als groepshoofd ingedeeld in poule C en treft Duitsland, Wit-Rusland, Noord-Ierland en Estland. In totaal strijden 55 landen via de EK-kwalificatiecyclus om 20 tickets voor EURO 2020. De overige vier tickets zijn te verdienen in de Nations League. Bekijk hier de indelingen van alle poules, de uitslagen, standen en het programma van de EK-kwalificatie.

De groepenindeling

GROEP A GROEP B GROEP C GROEP D GROEP E Engeland Portugal Nederland Zwitserland Kroatië Tsjechië Oekraïne Duitsland Denemarken Wales Bulgarije Servië Noord-Ierland Ierland Slowakije Montenegro Litouwen Estland Georgië Hongarije Kosovo Luxemburg Wit-Rusland Gibraltar Azerbeidzjan GROEP F GROEP G GROEP H GROEP I GROEP J Spanje Polen Frankrijk België Italië Zweden Oostenrijk IJsland Rusland Bosnië Noorwegen Israël Turkije Schotland Finland Roemenië Slovenië Albanië Cyprus Griekenland Faeröer Macedonië Moldavië Kazachstan Armenië Malta Letland Andorra San Marino Liechtenstein

Groep A

Engeland 0-0

Tsjechië 0-0

Bulgarije 0-0

Montenegro 0-0

Kosovo 0-0

22 maart 18.00 uur Bulgarije - Montenegro

22 maart 20.45 uur Engeland - Tsjechië

25 maart 20.45 uur Kosovo - Bulgarije

25 maart 20.45 uur Montenegro - Engeland

7 juni 19.45 uur Tsjechië - Bulgarije

7 juni 19.45 uur Montenegro - Kosovo

10 juni 19.45 uur Bulgarije - Kosovo

10 juni 19.45 uur Tsjechië - Montenegro

7 september 14.00 uur Kosovo - Tsjechië

7 september 17.00 uur Engeland - Bulgarije

10 september 19.45 uur Engeland - Kosovo

10 september 19.45 uur Montenegro - Tsjechië

11 oktober 19.45 uur Tsjechië - Engeland

11 oktober 19.45 uur Montenegro - Bulgarije

14 oktober 19.45 uur Bulgarije - Engeland

14 oktober 19.45 uur Kosovo - Montenegro

14 november 20.45 uur Tsjechië - Kosovo

14 november 20.45 uur Engeland - Montenegro

17 november 18.00 uur Bulgarije - Tsjechië

17 november 18.00 uur Kosovo - Engeland

Groep B

Portugal 0-0

Oekraïne 0-0

Servië 0-0

Litouwen 0-0

Luxemburg 0-0

22 maart 20.45 uur Luxemburg - Litouwen

22 maart 20.45 uur Portugal - Oekraïne

25 maart 20.45 uur Luxemburg - Oekraïne

25 maart 20.45 uur Portugal - Servië

7 juni 19.45 uur Litouwen - Luxemburg

7 juni 19.45 uur Oekraïne - Servië

10 juni 19.45 uur Servië - Litouwen

10 juni 19.45 uur Oekraïne - Luxemburg

7 september 17.00 uur Litouwen - Oekraïne

7 september 17.00 uur Servië - Portugal

10 september 19.45 uur Litouwen - Portugal

10 september 19.45 uur Luxemburg - Servië

11 oktober 19.45 uur Portugal - Luxemburg

11 oktober 19.45 uur Oekraïne - Litouwen

14 oktober 19.45 uur Litouwen - Servië

14 oktober 19.45 uur Oekraïne - Portugal

14 november 20.45 uur Portugal - Litouwen

14 november 20.45 uur Servië - Luxemburg

17 november 15.00 uur Luxemburg - Portugal

17 november 15.00 uur Servië - Oekraïne

Groep C

Nederland 0-0

Duitsland 0-0

Noord-Ierland 0-0

Estland 0-0

Wit-Rusland 0-0

21 maart 20.45 uur Noord-Ierland - Estland

21 maart 20.45 uur Nederland - Wit-Rusland

24 maart 20.45 uur Noord-Ierland - Wit-Rusland

24 maart 20.45 uur Nederland - Duitsland

8 juni 17.00 uur Estland - Noord-Ierland

8 juni 19.45 uur Wit-Rusland - Duitsland

11 juni 19.45 uur Wit-Rusland - Noord-Ierland

11 juni 19.45 uur Duitsland - Estland

6 september 17.00 uur Estland - Wit-Rusland

6 september 19.45 uur Duitsland - Nederland

9 september 19.45 uur Estland - Nederland

9 september 19.45 uur Noord-Ierland - Duitsland

10 oktober 17.00 uur Wit-Rusland - Estland

10 oktober 19.45 uur Nederland - Noord-Ierland

13 oktober 17.00 uur Wit-Rusland - Nederland

13 oktober 19.45 uur Estland - Duitsland

16 november 20.45 uur Duitsland - Wit-Rusland

16 november 20.45 uur Noord-Ierland - Nederland

19 november 20.45 uur Duitsland - Noord-Ierland

19 november 20.45 uur Nederland - Estland

Groep D

Zwitserland 0-0

Denemarken 0-0

Ierland 0-0

Georgië 0-0

Gibraltar 0-0

23 maart 15.00 uur Georgië - Zwitserland

23 maart 18.00 uur Gibraltar - Ierland

26 maart 20.45 uur Ierland - Georgië

26 maart 20.45 uur Zwitserland - Denemarken

7 juni 17.00 uur Georgië - Gibraltar

7 juni 19.45 uur Denemarken - Ierland

10 juni 19.45 uur Denemarken - Georgië

10 juni 19.45 uur Ierland - Gibraltar

5 september 19.45 uur Gibraltar - Denemarken

5 september 19.45 uur Ierland - Zwitserland

8 september 17.00 uur Georgië - Denemarken

8 september 17.00 uur Zwitserland - Gibraltar

12 oktober 14.00 uur Georgië - Ierland

12 oktober 17.00 uur Denemarken - Zwitserland

15 oktober 19.45 uur Gibraltar - Georgië

15 oktober 19.45 uur Zwitserland - Ierland

15 november 20.45 uur Denemarken - Gibraltar

15 november 20.45 uur Zwitserland - Georgië

18 november 20.45 uur Gibraltar - Zwitserland

18 november 20.45 uur Ierland - Denemarken

Groep E

Kroatië 0-0

Wales 0-0

Slowakije 0-0

Hongarije 0-0

Azerbeidzjan 0-0

21 maart 20.45 uur Kroatië - Azerbeidzjan

21 maart 20.45 uur Slowakije - Hongarije

24 maart 15.00 uur Wales - Slowakije

24 maart 18.00 uur Hongarije - Kroatië

8 juni 14.00 uur Kroatië - Wales

8 juni 17.00 uur Azerbeidzjan - Hongarije

11 juni 17.00 uur Azerbeidzjan - Slowakije

11 juni 19.45 uur Hongarije - Wales

6 september 19.45 uur Slowakije - Kroatië

6 september 19.45 uur Wales - Azerbeidzjan

9 september 17.00 uur Azerbeidzjan - Kroatië

9 september 19.45 uur Hongarije - Slowakije

10 oktober 19.45 uur Kroatië - Hongarije

10 oktober 19.45 uur Slowakije - Wales

13 oktober 17.00 uur Hongarije - Azerbeidzjan

13 oktober 19.45 uur Wales - Kroatië

16 november 18.00 uur Azerbeidzjan - Wales

16 november 20.45 uur Kroatië - Slowakije

19 november 20.45 uur Slowakije - Azerbeidzjan

19 november 20.45 uur Wales - Hongarije

Groep F

Spanje 0-0

Zweden 0-0

Noorwegen 0-0

Roemenië 0-0

Faeröer 0-0

Malta 0-0

23 maart 18.00 uur Malta - Faeröer

23 maart 18.00 uur Zweden - Roemenië

23 maart 20.45 uur Spanje - Noorwegen

26 maart 20.45 uur Malta - Spanje

26 maart 20.45 uur Noorwegen - Zweden

26 maart 20.45 uur Roemenië - Faeröer

7 juni 19.45 uur Faeröer - Spanje

7 juni 19.45 uur Noorwegen - Roemenië

7 juni 19.45 uur Zweden - Malta

10 juni 19.45 uur Faeröer - Noorwegen

10 juni 19.45 uur Malta - Roemenië

10 juni 19.45 uur Spanje - Zweden

5 september 19.45 uur Faeröer - Zweden

5 september 19.45 uur Noorwegen - Malta

5 september 19.45 uur Roemenië - Spanje

8 september 17.00 uur Roemenië - Malta

8 september 19.45 uur Spanje - Faeröer

8 september 19.45 uur Zweden - Noorwegen

12 oktober 17.00 uur Faeröer - Roemenië

12 oktober 19.45 uur Malta - Zweden

12 oktober 19.45 uur Noorwegen - Spanje

15 oktober 19.45 uur Faeröer - Malta

15 oktober 19.45 uur Roemenië - Noorwegen

15 oktober 19.45 uur Zweden - Spanje

15 november 20.45 uur Noorwegen - Faeröer

15 november 20.45 uur Roemenië - Zweden

15 november 20.45 uur Spanje - Malta

18 november 20.45 uur Malta - Noorwegen

18 november 20.45 uur Spanje - Roemenië

18 november 20.45 uur Zweden - Faeröer

Groep G

Polen 0-0

Oostenrijk 0-0

Israël 0-0

Slovenië 0-0

Macedonië 0-0

Letland 0-0

21 maart 20.45 uur Oostenrijk - Polen

21 maart 20.45 uur Macedonië - Letland

21 maart 20.45 uur Israël - Slovenië

24 maart 18.00 uur Israël - Oostenrijk

24 maart 20.45 uur Polen - Letland

24 maart 20.45 uur Slovenië - Macedonië

7 juni 19.45 uur Oostenrijk - Slovenië

7 juni 19.45 uur Macedonië - Polen

7 juni 19.45 uur Letland - Israël

10 juni 19.45 uur Macedonië - Oostenrijk

10 juni 19.45 uur Letland - Slovenië

10 juni 19.45 uur Polen - Israël

5 september 19.45 uur Israël - Macedonië

6 september 19.45 uur Oostenrijk - Letland

6 september 19.45 uur Slovenië - Polen

9 september 19.45 uur Letland - Macedonië

9 september 19.45 uur Slovenië - Israël

10 oktober 19.45 uur Oostenrijk - Israël

10 oktober 19.45 uur Macedonië - Slovenië

10 oktober 19.45 uur Letland - Polen

13 oktober 19.45 uur Polen - Macedonië

13 oktober 19.45 uur Slovenië - Oostenrijk

15 oktober 19.45 uur Israël - Letland

16 november 18.00 uur Slovenië - Letland

16 november 20.45 uur Oostenrijk - Macedonië

16 november 20.45 uur Israël - Polen

19 november 20.45 uur Macedonië - Israël

19 november 20.45 uur Letland - Oostenrijk

19 november 20.45 uur Polen - Slovenië

Groep H

Frankrijk 0-0

IJsland 0-0

Turkije 0-0

Albanië 0-0

Moldavië 0-0

Andorra 0-0

22 maart 20.45 uur Albanië - Turkije

22 maart 20.45 uur Andorra - IJsland

22 maart 20.45 uur Moldavië - Frankrijk

25 maart 18.00 uur Turkije - Moldavië

25 maart 20.45 uur Andorra - Albanië

25 maart 20.45 uur Frankrijk - IJsland

8 juni 14.00 uur IJsland - Albanië

8 juni 17.00 uur Moldavië - Andorra

8 juni 19.45 uur Turkije - Frankrijk

11 juni 19.45 uur Albanië - Moldavië

11 juni 19.45 uur Andorra - Frankrijk

11 juni 19.45 uur IJsland - Turkije

7 september 17.00 uur IJsland - Moldavië

7 september 19.45 uur Frankrijk - Albanië

7 september 19.45 uur Turkije - Andorra

10 september 19.45 uur Albanië - IJsland

10 september 19.45 uur Frankrijk - Andorra

10 september 19.45 uur Moldavië - Turkije

11 oktober 19.45 uur Andorra - Moldavië

11 oktober 19.45 uur IJsland - Frankrijk

11 oktober 19.45 uur Turkije - Albanië

14 oktober 19.45 uur Frankrijk - Turkije

14 oktober 19.45 uur IJsland - Andorra

14 oktober 19.45 Moldavie - Albanië

14 november 18.00 uur Turkije - IJsland

14 november 20.45 uur Albanië - Andorra

14 november 20.45 uur Frankrijk - Moldavië

17 november 20.45 uur Albanië - Frankrijk

17 november 20.45 uur Andorra - Turkije

17 november 20.45 uur Moldavië - IJsland

Groep I

België 0-0

Rusland 0-0

Schotland 0-0

Cyprus 0-0

Kazachstan 0-0

San Marino 0-0

21 maart 16.00 uur Kazachstan - Schotland

21 maart 18.00 uur Cyprus - San Marino

21 maart 20.45 uur België - Rusland

24 maart 15.00 uur Kazachstan - Rusland

24 maart 18.00 uur San Marino - Schotland

24 maart 20.45 uur Cyprus - België

8 juni 17.00 uur Rusland - San Marino

8 juni 19.45 uur België - Kazachstan

8 juni 19.45 uur Schotland - Cyprus

11 juni 15.00 uur Kazachstan - San Marino

11 juni 19.45 uur België - Schotland

11 juni 19.45 uur Rusland - Cyprus

6 september 17.00 uur Cyprus - Kazachstan

6 september 19.45 uur San Marino - België

6 september 19.45 uur Schotland - Rusland

9 september 19.45 uur Rusland - Kazachstan

9 september 19.45 uur San Marino - Cyprus

9 september 19.45 uur Schotland - België

10 oktober 15.00 uur Kazachstan - Cyprus

10 oktober 19.45 uur België - San Marino

10 oktober 10.45 uur Rusland - Schotland

13 oktober 14.00 uur Kazachstan - België

13 oktober 17.00 uur Cyprus - Rusland

13 oktober 17.00 uur Schotland - San Marino

16 november 15.00 uur Cyprus - Schotland

16 november 18.00 uur Rusland - België

16 november 18.00 uur San Marino - Kazachstan

19 november 20.45 uur België - Cyprus

19 november 20.45 uur San Marino - Rusland

19 november 20.45 uur Schotland - Kazachstan

Groep J

Italië 0-0

Bosnië & Herzegovina 0-0

Finland 0-0

Griekenland 0-0

Armenië 0-0

Liechtenstein 0-0

23 maart 20.45 uur Bosnië & Herzegovina - Armenië

23 maart 20.45 uur Italië - Finland

23 maart 20.45 uur Liechtenstein - Griekenland

26 maart 18.00 uur Armenië - Finland

26 maart 20.45 uur Bosnië & Herzegovina - Griekenland

26 maart 20.45 uur Italië - Liechtenstein

8 juni 17.00 uur Armenië - Liechtenstein

8 juni 17.00 uur Finland - Bosnië & Herzegovina

8 juni 19.45 uur Griekenland - Italië

11 juni 19.45 uur Griekenland - Armenië

11 juni 19.45 uur Italië - Bosnië & Herzegovina

11 juni 19.45 uur Liechtenstein - Finland

5 september 17.00 uur Armenië - Italië

5 september 19.45 uur Bosnië & Herzegovina - Liechtenstein

5 september 19.45 uur Finland - Griekenland

8 september 14.00 uur Armenië - Bosnië & Herzegovina

8 september 19.45 uur Finland - Italië

8 september 19.45 uur Griekenland - Liechtenstein

12 oktober 17.00 uur Bosnië & Herzegovina - Finland

12 oktober 19.45 uur Italië - Griekenland

12 oktober 19.45 uur Liechtenstein - Armenië

15 oktober 17.00 uur Finland - Armenië

15 oktober 19.45 uur Griekenland - Bosnië & Herzegovina

15 oktober 19.45 uur Liechtenstein - Italië

15 november 18.00 uur Armenië - Griekenland

15 november 18.00 uur Finland - Liechtenstein

15 november 18.00 uur Bosnië & Herzegovina - Italië

18 november 20.45 uur Griekenland - Finland

18 november 20.45 uur Italië - Armenië

18 november 20.45 uur Liechtenstein - Bosnië & Herzegovina