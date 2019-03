‘Real Madrid en Manchester United zijn uitgesloten, dus hij kan beter blijven’

Mauricio Pochettino ligt nog ruim vier jaar vast bij Tottenham Hotspur, maar de Argentijnse oefenmeester werd de afgelopen maanden wel meermaals in verband gebracht met een vertrek uit Londen. Real Madrid en Manchester United zouden twee van de gegadigden zijn voor de 47-jarige oefenmeester, die veel indruk heeft gemaakt door zijn werkzaamheden bij the Spurs.

Real koos er vorige week echter voor om Zinédine Zidane terug te halen, terwijl Ole Gunnar Solskjaer af lijkt te stevenen op een vaste aanstelling op Old Trafford. Harry Redknapp is dan ook van mening dat Pochettino beter kan blijven waar hij zit: “Ik denk dat hij niet mag klagen, hij heeft een geweldige baan”, vertelt de oud-trainer van onder meer Tottenham aan de Daily Express.

“Van een baan als trainer van Tottenham kan hij alleen maar gedroomd hebben toen hij bezig was met het opbouwen van zijn trainerscarrière. Een nieuw stadion, een fantastisch trainingscomplex, een aantal absolute topspelers, een enorm goed elftal. Ik zou erg gelukkig zijn als ik me in zijn situatie zou bevinden, hij kan zich nauwelijks een betere positie wensen.”

“Real Madrid is uitgesloten, Manchester United ook. Het is zeker dat Solskjaer die baan krijgt. Ik zie dus eigenlijk geen optie voor hem die beter is dan wat hij op dit moment bij Tottenham heeft, ik denk dat het een geweldige functie voor hem is. Ik weet zeker dat hij dat zelf ook beseft.” Redknapp zwaaide zelf tussen 2008 en 2012 de scepter in Noord-Londen.