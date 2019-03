Wim Jonk lijkt nieuwe trainer van FC Volendam te worden

Wim Jonk lijkt vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Volendam te worden, zo laten bronnen aan Voetbalzone weten. De 52-jarige oud-middenvelder zou dan komende zomer Hans de Koning opvolgen, wiens contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie afloopt. Jonk zat sinds december 2015 zonder club, nadat hij vertrok als hoofd jeugdopleidingen bij Ajax. FC Volendam benadrukt dat er voorlopig nog niets rond is met een nieuwe trainer.

Na een ‘onoverbrugbaar meningsverschil’ met de directie liet Jonk Ajax ruim drie jaar geleden achter zich. De 49-voudig international werkte vier jaar lang als hoofd jeugdopleidingen in Amsterdam, waar hij voor die tijd werkzaam was als techniektrainer. Na zijn vertrek bij Ajax ging Jonk aan de slag bij Cruyff Football, de officiële uitdrager van het voetbalgedachtegoed van Johan Cruijff. Daar had hij vanaf september 2016 samen met Jordi Cruijff de leiding over.

‘Naar het Midden-Oosten ga je niet voor het voetbal, maar voor het geld’

Voetbalzone sprak in november uitgebreid met Hans de Koning, die aan het einde van het seizoen opgevolgd gaat worden door Wim Jonk. Lees artikel

Jonk werkte eerder tussen 2004 en 2007 als bestuurslid technische zaken bij FC Volendam. Na drie jaar in die functie te hebben gewerkt, liet hij zijn jeugdliefde achter zich. Jonk, geboren in Volendam, begon zijn loopbaan als speler in het vissersdorp. In 1988 haalde Ajax hem weg bij FC Volendam, waarna hij voor achtereenvolgens Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday speelde. In 2001 zette Jonk wegens een liesblessure een punt achter zijn loopbaan.

FC Volendam bezet momenteel de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met 37 punten uit 29 wedstrijden. Het Andere Oranje staat sinds oktober onder leiding van De Koning, die het stokje overnam van Misha Salden en een contract tot de zomer van 2019 tekende. “Alles wat loopt, is gericht op het nieuwe jaar. In die organisatie zal wat gaan veranderen, om te professionaliseren. Als iedereen zijn handen daarin vrij heeft, is dat best wel makkelijk”, zei De Koning daarover in november in gesprek met Voetbalzone.