Oplossing voor problemen tussen ‘geblesseerde’ Icardi en Inter ‘dichtbij’

Internazionale won zondagavond met 2-3 van stadgenoot AC Milan, maar moest het in de derby van Milaan nog altijd stellen zonder Mauro Icardi. Volgens zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara kampt de Argentijnse spits nog altijd met een knieblessure. Ze geeft te kennen dat er goede hoop bestaat dat het snel weer goedkomt tussen Icardi en Internazionale.

“Of we vrijdag met de club op de tafel gaan? Niet met mij, maar de club kan ook met Mauro gaan praten zonder mij. Als hij met de trainer om de tafel gaat, kom ik weer in beeld. Nee, ik weet het niet. Ik heb met Giuseppe Marotta gesproken en er zijn geen problemen. Een oplossing is dichtbij, dat weet ik zeker. Mauro herstelt momenteel van een knieblessure en heeft nog geen vrije dag genomen, omdat hij op zijn best wil terugkeren”, zegt Nara tegenover Tiki Taka.

Hoe Icardi de kleedkamer ‘kwijtraakte’: ‘Je vrouw mag niet over mij praten’

Voetbalzone schreef onlangs een achtergrondverhaal over de problemen tussen Mauro Icardi en Internazionale. Lees artikel

“Ik heb met Marotta gesproken en er zijn geen problemen tussen Mauro en zijn ploeggenoten. Zodra hij fit is, zal hij terugkeren”, vervolgt de vrouw en zaakwaarnemer van Icardi. “Ik heb gehoord wat de spelers in de pers hebben gezegd en niemand was negatief over hem. Het probleem is dat mensen Mauro mixen met Wanda, maar we zijn niet dezelfde persoon. Ik wist zeker dat Inter de derby tegen AC Milan zou winnen.”

De clubleiding van Internazionale nam Icardi begin februari de aanvoerdersband af. Sindsdien kwam de Argentijnse spits niet meer in actie voor i Nerazzurri, volgens de officiële lezing vanwege een knieblessure. Icardi en Internazionale onderhandelden de afgelopen tijd tevergeefs over een nieuw contract. De laatste tijd wordt de spits geregeld in verband gebracht met een vertrek uit Milaan, waar onder meer Real Madrid en Manchester United geïnteresseerd zouden zijn.