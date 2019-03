Maandag, 18 Maart 2019

Internazionale wijst Real op prijskaartje van 80 miljoen

Manchester United krijgt op termijn mogelijk de beschikking over een nieuwe Giggs. Zach Giggs, de zoon van Ryan, momenteel elf jaar oud, traint mee in de jeugdopleiding van de oude club van zijn vader. (The Sun)

Dat Internazionale afscheid wil nemen van Mauro Icardi en Ivan Perisic, is in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal en Manchester United zien de komst van het duo van i Nerazzurri wel zitten. (The Sun)

De Italiaanse club is echter niet van plan om hen zomaar te laten vertrekken. Real Madrid heeft vanuit Milaan te horen gekregen dat Icardi minimaal tachtig miljoen euro moet kosten. (AS) Real Madrid heeft vanuit Milaan te horen gekregen dat Icardi minimaal tachtig miljoen euro moet kosten.

Scouts van Tottenham Hotspur zaten vorige week bij Benfica op de tribune voor João Pedro Neves Filipe, kortweg Jota. The Spurs zullen wel diep in de buidel moeten tasten, want de Portugese topclub verlangt minimaal honderd miljoen euro. (The Sun)

De momenteel clubloze Darren Bent hoopt in de herfst van zijn loopbaan nog naar Schotland te verkassen. De aanvaller ziet Jermaine Defoe als voorbeeld en heeft zijn zinnen gezet op een dienstverband bij Rangers FC of Celtic. (Scottish Sun)