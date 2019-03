‘Verratti is van wereldklasse en hij speelde hem als veteraan uit de wedstrijd’

Scott McTominay speelde vorige week bij Manchester United negentig minuten mee in het met 1-3 gewonnen Champions League-duel met Paris Saint-Germain, waardoor de Engelsen zich plaatsten voor de kwartfinale van het miljardenbal. De 22-jarige middenvelder meldt zich deze week bij de nationale ploeg van Schotland, waar bondscoach Alex McLeish hem beschouwt als sleutelspeler.

“Toen Darren Fletcher bij de nationale ploeg van Schotland kwam, vroeg iedereen: ‘Waarom speelt hij niet als George Best?’ Dat kwam puur doordat hij voor Manchester United speelde. We moeten onthouden dat ieder team bepaalde type spelers nodig heeft”, zegt McLeish in gesprek met de Scottish Daily Mail. “We geloven dat voor McTominay een grote toekomst in het verschiet ligt, zowel bij zijn club als bij zijn land. Dat heeft hij in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain wel bewezen.”

“Een dergelijke prestatie moet hem een beetje zelfvertrouwen geven. Er zijn nog de nodige aspecten die deze jongen kan verbeteren. Hij is nog steeds een jonge speler, die kan leren van video's van helden van weleer. Qua balbehandeling kan hij hetzelfde als spelers als Roy Keane en Paul Scholes, maar daar is tijd voor nodig”, vervolgt de Schotse keuzeheer. “Hij blijft constant bijleren en ik vond het geweldig om hem op deze manier tegen Paris Saint-Germain te zien spelen.”

“Marco Verratti is een speler van wereldklasse en McTominay speelde hem als een veteraan uit de wedstrijd. Ik denk dat Nemanja Matic een behoorlijke invloed op hem uitoefent, aangezien ze op dezelfde positie spelen. De recente wedstrijden van McTominay hebben ons een boost gegeven”, concludeert McLeish. Onder José Mourinho kwam de jonge Schot amper aan spelen toe, maar sinds de komst van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer komt hij tot steeds meer speelminuten. “Rond de kerst heb ik met zijn zaakwaarnemer gesproken en zei ik: Scott moet verhuurd worden.”

“Ik wil dat Scott de komende jaren deel uitmaakt van onze selectie en daarvoor moet hij iedere dag op hoog niveau trainen. Dat is de sleutel om zijn weg te vinden in het profvoetbal. Ik weet niet precies hoe Solskjaer over McTominay denkt, maar hij bracht hem de laatste weken steeds vaker in het veld”, besluit McLeish. Schotland neemt het in de komende interlandperiode op tegen Kazachstan en San Marino.