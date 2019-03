‘Lionel Messi? Heel speciaal, maar dit laat hij al veertien jaar zien’

Lionel Messi was zondagavond de absolute uitblinker in de wedstrijd tussen Real Betis en Barcelona in het Estadio Benito Villamarín (1-4). De Argentijn was driemaal trefzeker en maakte zo’n goede indruk, dat hij zelfs een staande ovatie kreeg van de supporters uit Sevilla. Ploeggenoot Sergio Busquets is niet verbaasd door het optreden van Messi, terwijl Ivan Rakitic veel respect heeft voor de reactie van het thuispubliek.

Messi tekende voor zijn 51e hattrick in zijn voetballoopbaan. Hij opende de score met een weergaloze vrije trap, waarna hij in de tweede helft nog tweemaal trefzeker was. Met name zijn derde doelpunt was van grote schoonheid. Hij verschalkte doelman Pau Lopez met een bekeken boogbal. “Het verrast me niet eens meer wat hij doet. We hebben het geluk dat we iedere dag met hem op het trainingsveld staan”, aldus Busquets na afloop tegenover Sport. “We zijn trots dat we over hem kunnen beschikken, want hij maakt altijd het verschil.”

Rakitic, die in het verleden voor Sevilla speelde, vond het mooi hoe de fans van Real Betis reageerden op het spel van Messi. Na zijn derde doelpunt kreeg hij een staande ovatie van vrijwel het complete stadion. “Iedereen weet dat ik van Sevilla afkom, maar ik heb heel veel respect voor de supporters van Betis. Ze toonden enorm veel respect voor Leo”, aldus Rakitic tegenover Barca TV. “Het was een prachtig gebaar.”

Door de overwinning in Sevilla heeft Barcelona een voorsprong van tien punten op achtervolger Atlético Madrid. “We hebben nog een lange weg te gaan in de competitie. We staan er goed voor en vanavond was een goede wedstrijd van onze kant, maar we kijken niet te ver vooruit”, benadrukt Gerard Piqué tegen Marca. “Messi? Heel speciaal, maar dit laat hij al veertien jaar zien. Hij is met niemand te vergelijken in de geschiedenis van het voetbal.”