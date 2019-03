Waterreus richt zich tot Ajax-fans: ‘Ga staan voor dit levende fenomeen’

Ajax werd afgelopen week tijdens de loting voor de kwartfinales van de Champions League gekoppeld aan Juventus. Het betekent dat de Amsterdammers moeten zien af te rekenen met Cristiano Ronaldo. Ronald Waterreus noemt het in zijn column in de Limburger een ‘prachtig vooruitzicht’ dat na Lionel Messi, die met Barcelona in de groepsfase van het miljardenbal tegen PSV speelde, ook Ronaldo in Nederland te bewonderen is.

“Om maar meteen eerlijk te zijn naar u: ik had nooit zoveel met Ronaldo. Als reservekeeper van het Nederlands elftal zag ik hem tijdens het EK van 2004 van dichtbij, toen we de halve finale speelden tegen Portugal. Sindsdien protesteerde mijn lichaam steevast als ik hem ergens voorbij zag komen op televisie. Een nest mieren riep bij mij meer sympathie op dan Ronaldo. Te aanstellerig. Te verongelijkt. Te plastic”, schrijft Waterreus. De wedstrijd tegen Atlético Madrid, waarin Ronaldo drie keer scoorde, heeft de mening van de oud-doelman veranderd.

“Vooraf zeggen dat je Juventus naar de volgende ronde gaat schieten en dit dan vervolgens ook waarmaken; dan ben je gewoon een klasbak”, zo gaat hij verder. Waterreus zat vanwege de ‘maniertjes’ van de Portugees altijd in het ‘kamp Messi’, ‘de man met de aanraakbaarheid van je lievelingsoom’. “Tot afgelopen week. Toen voelde ik opeens dat mijn antipathie richting Ronaldo volledig is verdwenen. Ik geniet slechts nog wanneer ik deze topatleet van 34 jaar zie voetballen, kijk ongegeneerd weg wanneer hij weer eens over een graspolletje tuimelt, vergeef het hem als hij irriteert.”

“Ik hoop van harte dat de supporters van Ajax dit eveneens op kunnen brengen wanneer hij Amsterdam binnenkort aan doet. Fluit hem tijdens de wedstrijd desnoods uit als u dit niet kunt nalaten. Maar alsjeblieft, beste Ajax-supporters. Ga na afloop, ongeacht het resultaat, met zijn allen staan voor dit levende fenomeen. Neem de tijd om onbedaarlijk hard voor hem te applaudisseren. Scandeer eindeloos zijn naam”, besluit Waterreus zijn relaas.