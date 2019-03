Alex Pastoor vervolgt trainersloopbaan bij Oostenrijkse laagvlieger SCR Altach

Alex Pastoor is de nieuwe trainer van SCR Altach, zo meldt de Oostenrijkse club maandag via de officiële kanalen. De Nederlandse trainer volgt interim-trainer Wolfgang Luisser op bij de degradatiekandidaat. Pastoor moet Altach zien te behoeden voor degradatie naar het tweede niveau.

Pastoor is geen onbekende bij SCR Altach, want als speler sloot hij daar zijn voetballoopbaan af. Zondag ging de nummer elf van de Oostenrijkse Bundesliga met 1-3 onderuit tegen LASK Linz. In de reguliere competitie is Altach op de elfde plaats geëindigd met achttien punten, slechts een punt meer dan hekkensluiter FC Wacker Innsbruck.

Altach hoopt op handhaving in de Oostenrijkse competitie. Op 30 maart gaan de play-offs tussen de nummers zeven en twaalf van de reguliere competitie van start, waarin Pastoor moet proberen om boven de laatste plaats te eindigen. In Oostenrijk degradeert namelijk alleen de nummer twaalf. Pastoor zat sinds zijn ontslag in 2017 bij Sparta Rotterdam zonder club.