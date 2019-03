Lex Immers: ‘Dan had ik al zijn tanden uit zijn bek geslagen’

Deyovaisio Zeefuik liet zich zondag van zijn slechtste kant zien in de wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag. Nadat ploeggenoot Ludovit Reis werd neergehaald door Nasser El Khayati, beukte de rechtsback van Groningen de ADO-speler hard in zijn rug. Een ruzie tussen beide teams volgde, waarna scheidsrechter Dennis Higler aan Zeefuik en El Khayati geel gaf.

Zeefuik gaf na afloop aan dat hij zijn ploeggenoot alleen maar wilde helpen. "Maar dat deed ik niet op de goede manier. Ik reageerde te snel", aldus Zeefuik in gesprek met FOX Sports over het incident vlak voor rust. "Ik heb mijn excuses aangeboden aan El Khayati. En de scheids (Dennis Higler, red.) heeft het goed aangepakt, met allebei geel."

Trainer Danny Buijs was niet te spreken over de actie van Zeefuik en de reactie van de ploeg. In de rust sprak de coach zijn spelers daar op aan. “Hij heeft aangegeven dat wij hersenloze jongens zijn", aldus Zeefuik. "Als je met 1-0 voor staat, moet je ook geen opstootje veroorzaken. Ik heb ook mijn excuses aangeboden.”

ADO Den Haag-middenvelder Lex Immers had na afloop geen goed woord over voor de actie van Zeefuik. “Als hij dat bij mij had gedaan, had ik al zijn tanden uit zijn bek geslagen", wordt hij geciteerd door het Dagblad van het Noorden. FC Groningen won het duel met 1-0 door een eigen doelpunt van Immers. Door de overwinning klimt de Trots van het Noorden naar de achtste plaats op de ranglijst.