‘Ik was niet verrast dat ik weer ben opgeroepen, het is niet vanzelfsprekend’

Steven Berghuis meldt zich deze week voor de eerste keer sinds juni 2018 weer eens bij het Nederlands elftal. De periode bij Oranje is voor de vleugelaanvaller een welkome afleiding, aangezien het bij Feyenoord de laatste tijd erg moeizaam draait. De Rotterdammers gingen afgelopen zaterdag in eigen stadion met 2-3 onderuit tegen Willem II.

“Het blijft leuk om voor Feyenoord te spelen, ik vergeet niet de tijd dat het hier wel heel mooi was. Het gaat nu heel erg moeizaam. Dat is moeilijk”, geeft Berghuis te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We moeten door, we moeten derde worden. Meer kan ik er niet van maken. We maken ons er natuurlijk wel zorgen over. Het vertrouwen is niet groot. We hebben veel tikken gekregen dit seizoen.”

“Het verschil tussen Feyenoord uit en thuis is niet zo groot. Wel qua resultaten, maar niet qua uitvoering. We verslaan bijvoorbeeld De Graafschap in de Kuip, maar ook in die wedstrijden zitten zoveel momenten die veel beter moeten. Thuis tegen Emmen hetzelfde verhaal”, vervolgt de vleugelaanvaller. Hij vindt het niet raar dat het publiek in De Kuip zich bij vlagen kritisch uitliet tijdens het duel met Willem II. “Als je daar niet tegen kunt, heb je de verkeerde sport gekozen. Over het hele seizoen gezien is het gewoon echt slecht wat wij laten zien. Ik begrijp het wel dat mensen daar iets van vinden.”

“Ik ben trots dat ik weer bij Oranje zit. Ik wil deel uitmaken van een generatie die er weer goed voor staat”, aldus Berghuis, die tot dusver veertien interlands achter zijn naam heeft staan. Dit seizoen was hij namens Feyenoord goed voor 9 doelpunten en 12 assists in 33 wedstrijden. “Ik was niet verrast dat ik weer ben opgeroepen, maar het is niet vanzelfsprekend dat je wordt opgeroepen voor de nationale ploeg. Tegen Italië was ik er voor het laatst bij. Ik wil erbij zijn in juni tijdens de finaleronde van de Nations League. Er komt een mooie periode aan.”