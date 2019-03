Ten Hag: ‘Ik vind dat hij beter kan, die stap moet hij wel gaan zetten’

Ajax-trainer Erik ten Hag is kritisch op het functioneren van Kasper Dolberg. De Deense spits haalt dit seizoen niet zijn gewenste niveau en hij is dan ook niet zeker van een vaste basisplaats. Aan tafel bij Rondo verdedigt Ten Hag de aanvaller, maar benadrukt hij dat de 21-jarige Dolberg het wel gaan laten zien. "Ik vind dat hij beter kan, die stap moet hij wel gaan zetten.”

Dolberg maakte veel indruk in zijn eerste seizoen in de hoofdmacht. Na het vertrek van Arek Milik naar Napoli ontwikkelde hij zich stormachtig en leek hij onhoudbaar toen de interesse was gewekt van de Europese top. Dit seizoen kiest Ten Hag in de topwedstrijden vaak voor Dusan Tadic in de spits en moet Dolberg genoegen nemen met invalbeurten. “Vandaag is hij twee keer heel dichtbij. Bij de voorzet van Neres heeft hij echt pech bij de eerste paal en bij de tweede haalt Svensson de bal van de lijn af”, aldus Ten Hag over de wedstrijd van Dolberg tegen AZ (1-0 verlies).

Oud-spits en tevens tafelgast Wim Kieft is kritisch op Dolberg, die dit Eredivisie-seizoen op tien goals staat uit twintig wedstrijden. “Ik vind Dolberg tegenvallen in zijn ontwikkeling”, klinkt het. “Ik hoor maar dat hij zoveel talent heeft, en je ziet hem soms ook heel bijzondere dingen doen, maar het bepalend zijn lukt moeilijk. Het valt mij niet mee.”

Ten Hag koos tegen AZ voor Tadic in de spitspositie. Na het uitvallen van Hakim Ziyech kwam Dolberg binnen de lijnen, waardoor de Serviër al snel naar de linkerflank werd verdreven. “Uiteindelijk moet je altijd de best beschikbare spelers op het veld hebben. Dolberg is een kwaliteitsspits en die probeer je in die rol te brengen”, legt Ten Hag zijn wisselbeleid uit. “Ik denk dat het systeem altijd ondergeschikt is aan je spelers. We hebben even de discussie gehad over wie we zouden brengen. Brengen we een echte spits, of brengen we een buitenspeler en laten we het intact?”