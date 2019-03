Frank de Boer wint in MLS opnieuw niet met Atlanta United

Frank de Boer is er met Atlanta United opnieuw niet in geslaagd om drie punten te pakken in de Major League Soccer. Na een 2-0 nederlaag tegen DC United en een 1-1 gelijkspel tegen Cincinnati volgde vannacht een 1-1 gelijkspel tegen Philadelphia Union, de hekkensluiter van de competitie. Het team van De Boer is terug te vinden op de teleurstellende negende plaats op de ranglijst.

Afgelopen donderdag was de regerend landskampioen nog met 1-0 te sterk voor het Mexicaanse Monterrey, maar ondanks de 1-0 overwinning werd Atlanta United uitgeschakeld in de CONCACAF Champions League. In de nacht van zondag op maandag trad Atlanta United trad eigen publiek aan tegen de ploeg van trainer Jim Curtin. Philadelphia Union had de eerste twee competitieduels verloren en kon, net als Atlanta United, wel een succesje gebruiken.

In het goed gevulde Mercedes Benz Stadium waren het de bezoekers die vlak na rust op voorsprong kwamen. Op aangeven van de Duitse verdediger Kai Wagner zocht Brendan Aaronson ongehinderd het vijandelijke strafschopgebied op. De verdediging van Atlanta United legde hem geen strobreed in de weg en met een schot vanaf een meter of twintig van het doel passeerde hij doelman Brad Guzanm, die op het verkeerde been stond. Atlanta United had weliswaar het meeste balbezit, grote kansen waren niet te noteren.

De thuisploeg ging op jacht naar de gelijkmaker en deze viel twintig minuten voor tijd. Vanaf de rechterflank had Julian Gressel een afgemeten voorzet in huis, waarna Ezequiel Barco met het hoofd kon scoren. Meer zat er voor Atlanta United niet in tegen de ploeg waar voormalig AZ-middenvelder Haris Medunjanin de negentig minuten vol maakte. Op zondag 31 maart komt Atlanta United weer in actie. Dan neemt de ploeg van De Boer het op tegen Columbus Crew, de nummer twee van de MLS.