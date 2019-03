Messi krijgt staande ovatie van Betis-publiek: ‘Heb ik nog nooit meegemaakt’

Barcelona was zondagavond met 1-4 te sterk voor Real Betis en Lionel Messi was de grote man aan de kant van de Catalanen. De Argentijnse superster produceerde een hattrick in het Benito Villamarín en vooral zijn eerste, een schitterende vrije trap, en zijn laatste, een stiftje over doelman Pau López heen, goals waren van grote schoonheid. Het thuispubliek was ondanks de nederlaag bijzonder enthousiast over de prestatie van de aanvaller en trakteerde hem op een staande ovatie, waarbij het ‘Messi! Messi!’ door het stadion galmde.

Voor de aanvoerder van Barcelona zelf was dit ook een bijzondere gewaarwording: “Nee, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, ik kan het me niet herinneren. Ik ben dankbaar voor de reactie van de mensen. Iedere keer dat we naar dit stadion komen, worden we goed ontvangen. Ik ben blij met de overwinning, het was een belangrijke wedstrijd”, reageerde hij na afloop bij Movistar Partizado.

Messi was dus goed voor drie doelpunten, waarvan twee bijzonder fraaie. Hij wilde na afloop echter niet kiezen tussen de vrije trap en de lob: “Ik had geluk dat ze er allebei in gingen, maar boven alles had ik geluk dat we de drie punten kregen. We wisten dat we een goede kans kregen om afstand te nemen van Atlético Madrid en dat we niet mochten falen.”

De voorsprong op los Colchoneros, die de tweede plek op de ranglijst innemen, is nu opgelopen tot tien punten. Messi wil echter nog niet op de zaken vooruitlopen en weigert over een naderende landstitel te spreken: “Het is aan ons, we weten dat er nog niets beslist is. We hebben een goede uitgangspositie, maar er zijn nog steeds veel punten te behalen. We moeten op dezelfde manier doorgaan.”