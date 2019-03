Gattuso teleurgesteld na opstootje op de bank: ‘Dat deed me het meest pijn’

AC Milan ging zondagavond met 2-3 onderuit in de Derby della Madonnina tegen Internazionale en ziet de stadsgenoot weer langszij komen op de ranglijst. De teleurstelling na de verloren wedstrijd was echter niet het enige onderwerp dat na afloop ter sprake kwam, aangezien er op de bank ook een opmerkelijk voorval plaatsvond. Franck Kessié stak nadat hij twintig minuten voor tijd werd gewisseld voor Andrea Conti zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken, waarna Lucas Biglia er wat van zei en het vervolgens bijna tot een handgemeen tussen de twee kwam.

Trainer Gennaro Gattuso was niet te spreken over het voorval: “De nederlaag die me het meest pijn deed was wat er met Kessié gebeurde op de bank. Zoiets kan ik, vanuit de manier waarop ik naar voetbal kijk, niet accepteren. Er moet respect zijn voor iedereen en dit was gewoon onacceptabel. Ik ben de trainer en ik moet zorg dragen voor de discipline in de kleedkamer, de spelers weten hoe belangrijk ik dat vind”, liet hij optekenen door verslaggevers.

“Je mag kritiek hebben op mijn tactiek, maar ik heb mijn carrière gebouwd op respect, op groepsethiek, op het vertegenwoordigen van het shirt en op het eren van ploeggenoten die maanden niet hebben gespeeld. Dat is het allerbelangrijkste voor mij en daardoor voelt dit als een dubbele nederlaag. Ik zal er in de komende paar dagen mijn zegje over doen.”

Biglia en Kessié boden na het incident uitgebreid hun excuses aan en laatstgenoemde ging voor de camera’s van Milan TV wat dieper op het incident in: “Ik zat nog vol met adrenaline door de wedstrijd, ik was gefrustreerd dat ik eruit moest en ik had echt meer willen doen. Ik reageerde het af op Lucas en dat was een fout, ik heb mijn excuses aangeboden. Hij is ouder dan ik ben en ik zou van hem moeten leren. Het spijt me.”