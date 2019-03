Uitblinker Di María maakt het verschil tegen tiental van Olympique Marseille

Paris Saint-Germain heeft zondagavond Le Classique tegen Olympique Marseille op zijn naam geschreven (3-1). Ángel Di María was met twee doelpunten en een assist de grote uitblinker aan de kant van de hoofdstedelingen, die nu een voorsprong van twintig punten hebben op nummer twee Lille OSC. Marseille ziet Olympique Lyon, dat eerder op de dag wel won van Montpellier, door de nederlaag verder weglopen en heeft nu zes punten minder dan de nummer drie van de Ligue 1.

Mario Balotelli was voor aanvang van de kraker wegens ziekte een twijfelgeval, maar de Italiaan begon wel gewoon in de spits bij de bezoekers. Dit gold niet voor Kevin Strootman en hij zag vanaf de bank hoe PSG al na een kwartier spelen via Di María op voorsprong dacht te komen. De VAR wees echter uit dat de Argentijn zich op het moment van scoren in buitenspelpositie bevond, waarna scheidsrechter Anthony Gautier een streep door het doelpunt zette.

De twee ploegen leken vervolgens met een gelijke stand aan de thee te gaan, maar op slag van rust was het toch nog raak voor de thuisploeg. Di María vond een helemaal vrij staande Kylian Mbappé aan de linkerkant van het strafschopgebied en de Fransman schoof de bal beheerst langs de kansloze Steve Mandanda. Marseille moest zich na deze domper zien te herpakken en had daar weinig tijd voor nodig. 27 seconden na de hervatting van de wedstrijd was het namelijk al raak toen Lucas Ocampos Valère Germain bediende en hij de bal in de verre hoek langs Alphonse Areola schoot.

In een tijdsbestek van dik een kwartier ging het daarna echter helemaal mis voor les Olympiens. Di María maakte er in eerste instantie op aangeven van Thilo Kehrer 2-1 van en even later moest Mandanda inrukken nadat hij de bal buiten zijn zestien met de hand had beroerd. Yohann Pele kwam daarna binnen de lijnen voor Balotelli en hij kreeg al snel een fraaie vrije trap van Di María om de oren. Strootman kwam twintig minuten voor tijd nog binnen de lijnen voor Maxime López, maar er viel weinig eer meer te behalen voor de voor het Nederlands elftal geselecteerde middenvelder. Mbappé kreeg diep in de blessuretijd vanaf de penaltystip de kans om de marge zelfs nog verder uit te breiden, maar hij stuitte op Pele.