Magische Messi gidst Barcelona naar simpele zege op Real Betis

Koploper Barcelona heeft zijn voorsprong in LaLiga op naaste achtervolger Atlético Madrid vergroot naar tien punten. De Catalanen waren in het Benito Villamarín met 1-4 te sterk voor Real Betis, door doelpunten van Lionel Messi (driemaal) en Luis Suárez. Zowel de eerste als de derde treffer van de Argentijnse sterspeler was van grote schoonheid.

Dankzij een 5-1 overwinning op Olympique Lyon plaatste Barcelona zich afgelopen week voor de kwartfinales van de Champions League, waarin men het moet opnemen tegen Manchester United. Naaste achtervolger Atlético Madrid ging zaterdag met 2-0 onderuit op bezoek bij Athletic Club, waardoor de Catalanen bij een overwinning het gat met de nummer twee zouden vergroten naar tien punten. Eerder dit seizoen verloor Barcelona in eigen stadion met 3-4 van Real Betis, dat voorafgaand aan het treffen de achtste plaats in LaLiga bezette.

In de beginfase had Real Betis het betere van het spel, wat resulteerde in een mogelijkheid voor Jesé Rodríguez. Barcelona had in feite nog geen kans gecreëerd, voordat Messi in de achttiende minuut mocht aanleggen vanuit een vrije trap. Na een overtreding van Sergio Canales op Arthur kwam de bal op een meter of twintig van het doel te liggen en de Argentijnse sterspeler plaatste het leer op fantastische wijze in de linkerbovenhoek, achter Real Betis-doelman Pau López. Nadat Suárez nog een kans had laten liggen, verdubbelde Barcelona voor rust nog de marge.

Met een hakje vond Suárez de doorgelopen Messi in het strafschopgebied, waar de Argentijn López passeerde met de buitenkant van de linkerschoen. Een kwartier na rust leek Barcelona het duel definitief te beslissen. Suárez slalomde door de defensie van Real Betis en bleef in het strafschopgebied koel: 0-3. Tien minuten voor tijd deed de thuisploeg iets terug via Loren Morón, die raak schoot op aangeven van de ingevallen Diego Lainez. Dat het uiteindelijk niet meer spannend werd in Sevilla, was te danken aan Messi.

Vijf minuten voor het einde legde Ivan Rakitic de bal terug op Messi, die al had gezien dat López te ver voor zijn doel stond. Met een fraaie stift lobde de Argentijn de bal over de doelman heen, vlak onder de lat. Het wonderschone doelpunt van Messi vormde het slotakkoord van het duel, ook omdat hij in de absolute slotfase nog een kans op zijn vierde treffer van de avond liet liggen. Na de interlandperiode staat voor Barcelona de stadsderby tegen Espanyol op het programma in eigen stadion.