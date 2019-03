Verhitte ‘Derby della Madonnina’ prooi voor Inter en scorende De Vrij

Internazionale heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de Derby della Madonnina tegen AC Milan. De ploeg van trainer Luciano Spalletti was in de stadsderby met 2-3 te sterk voor de aartsrivaal en stijgt zo weer over Milan heen naar de derde plek in de Serie A. Stefan de Vrij was met een rake kopbal een van de hoofdrolspelers bij inter, dat nu twee punten meer heeft dan de stadsgenoot en mag blijven hopen op Champions League-deelname voor volgend seizoen.

Inter had zich geen betere start van de wedstrijd kunnen wensen, aangezien de bal binnen drie minuten al achter Gianluigi Donnarumma lag. Een lange bal van Ivan Perisic werd door Lautaro Martínez weer terug de doelmond in gekopt en Vecino kon van dichtbij raakschieten. Deze goal was een welkome opsteker voor i Nerazurri, die het nog altijd zonder Mauro Icardi moesten stellen en ook geen beroep konden doen op de geblesseerden Radja Nainggolan, João Mário en João Miranda. De Vrij stond wel in de basis en hij zag hoe Milan zich na de snelle openingstreffer terug probeerde te knokken.

Lucas Paquetá zette Samir Handanovic aan het werk met een pegel van afstand en een kopbal van de Braziliaan verdween even later langs het doel van de tegenstander. De Sloveense doelman had eveneens een antwoord op een gevaarlijke schuiver van Hakan Çalhanoglu, voordat de grootste kans na de openingstreffer voor de goal van Donnarumma plaatsvond. Vecino had het vizier na een halfuur spelen echter niet opnieuw op scherp staan en schoot hoog over uit kansrijke positie. Terwijl verdere goals in de eerste helft uitbleven, stond het iets meer dan tien minuten na de rust opeens 1-2 voor Inter.

Een combinatie na een korte corner stelde Matteo Politano in staat om de bal voor het doel van Donnarumma te slingeren en De Vrij kegelde het leer vervolgens met het hoofd in het doel. Het duurde echter niet lang voordat Milan de marge weer terugbracht naar één doelpunt, daar een rake kopbal van Tiemoué Bakayoko zes minuten later de aansluitingstreffer betekende. I Rossoneri gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar kregen tien minuten na de 1-2 een nieuwe domper te verwerken. Een overtreding van de ingevallen Samu Castillejo leidde tot eens strafschop voor Inter en Martínez benutte het buitenkansje feilloos.

Net als na de vorige treffer reageerde Milan ook nu weer snel en nadat Inter een corner niet goed weg kreeg, gaf Matteo Musacchio zijn ploeg weer hoop. De thuisspelende ploeg slaagde er echter niet meer in om langszij te komen en kwam een paar minuten voor tijd nog goed weg. Invaller Andrea Conti kreeg in eerste instantie een rode prent van scheidsrechter Marco Guida na een forse charge op de enkels van Martínez, maar de arbiter besloot de kaart na raadpleging van de VAR om te zetten in geel. Spalletti werd vervolgens vanwege aanmerkingen op de leiding naar de tribune gestuurd en hij zag hoe zijn ploeg in de zes minuten durende blessuretijd, ondanks goede kansen voor Castillejo en Patrick Cutrone, het hoofd boven water wist te houden.