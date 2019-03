VZ Team van de Week: Steven Berghuis verdient plek ondanks nederlaag

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Heracles Almelo is na de 3-2 overwinning op Vitesse hofleverancier van het Team van de Week, met drie spelers. Steven Berghuis is de enige speler van een van de drie traditionele topclubs die het elftal heeft weten te halen, ondanks de nederlaag van Feyenoord tegen Willem II (2-3).

Doelman: Robert Zwinkels (ADO Den Haag), statistiek: vijf reddingen - Zwinkels stond voor de 125e keer als basisspeler onder de lat bij ADO Den Haag in de Eredivisie.

Rechtsback: Sean Klaiber (FC Utrecht), statistiek: 139 balcontacten - Klaiber werd de eerste FC Utrecht-speler met 139 balcontacten in een Eredivisie-wedstrijd sinds Opta deze data bijhoudt (2010/11).

Centrumverdediger: Darryl Lachman (PEC Zwolle), statistiek: twaalf balheroveringen - PEC Zwolle hield voor de vijfde keer dit Eredivisie-seizoen de nul in een uitduel en

evenaarde daarmee het clubrecord in de Eredivisie uit 2014/15.

Centrumverdediger: Dario Van den Buijs (Heracles Almelo), statistiek: vier intercepties - Van den Buijs was voor het eerst trefzeker in de Eredivisie (dertig wedstrijden).

Linksback: Nicolas Gavory (FC Utrecht), statistiek: twee assists - Gavory creëerde in 2019 meer kansen in de Eredivisie dan iedere andere verdediger (22).

Middenveld: Mohammed Osman (Heracles Almelo), statistiek: 95% passnauwkeurigheid (78 passes) - Osman noteerde zijn een-na-hoogste passnauwkeurigheid in een Eredivisie-duel waarin hij in de basis begon (95%).

Middenveld: Thulani Serero (Vitesse), statistiek: twaalf balheroveringen - Serero was tegen Heracles Almelo de Vitesse-speler met de meeste passes (zeventig) en balheroveringen (twaalf).

Middenveld: Younes Namli (PEC Zwolle), statistiek: vijf schoten, vijf gecreëerde kansen - Namli was de basisspeler met de meeste schoten (5), meeste tackles (6), hoogste

passnauwkeurigheid (92,3%) en gedeeld hoogste aantal balcontacten van PEC Zwolle (72).

Rechtsbuiten: Steven Berghuis (Feyenoord), statistiek: drie schoten, vijf gecreëerde kansen - Berghuis scoorde in de Eredivisie alleen vaker tegen sc Heerenveen (vijf keer) dan tegen Willem II (vier keer).

Spits: Adrián Dalmau (Heracles Almelo), statistiek: drie schoten (allemaal op doel) - Geen speler had minder Eredivisie-duels nodig om tot veertien treffers voor Heracles Almelo

te komen als Adrián Dalmau (23).

Linksbuiten: Jean-Christophe Bahebeck (FC Utrecht), statistiek: vier schoten (waarvan twee op doel) - Bahebeck versierde meer strafschoppen voor FC Utrecht in de Eredivisie

sinds zijn komst in 2017 dan iedere andere speler (drie), ondanks dat hij slechts dertien

competitieduels speelde voor de Utrechters.