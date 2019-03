Ten Hag baalt: ‘Hij was echt geschikt geweest voor ‘Europa-proof’ Ajax’

Ajax maakt dit seizoen een sterke indruk in de Champions League en de Amsterdammers slaagden er onlangs in om ten koste van Real Madrid door te stoten naar de kwartfinales van het miljardenbal. Trainer Erik ten Hag speelt in Europees verband vaak met David Neres en Hakim Ziyech op de flanken, maar de oefenmeester had het niet erg gevonden om ook nog de beschikking te hebben over Justin Kluivert.

De jongeling verliet Ajax afgelopen zomer voor AS Roma en hij is er in Italië nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren: “Dat vind ik echt heel jammer. Justin is zo’n geweldig ventje. Ik had het over ‘Europa-proof’ en hij is daar uitermate geschikt voor. Wat je daar nodig hebt is extreme snelheid en dat heeft Justin. En het is een vechter en een kind van de club”, reageert Ten Hag bij Rondo van Ziggo Sport.

Na alle hosanna vanwege de prestaties in de Champions League kreeg Ajax zondagmiddag in de Eredivisie met een domper te maken. AZ was met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers, die de achterstand op PSV daardoor zien oplopen tot vijf punten. Ten Hag zag dat zijn ploeg het zwaar had in Alkmaar: “Hoe wij spelen, is het allermoeilijkst. Als het niet loopt, ben je extra kwetsbaar. Als het wel loopt, kun je de tegenstander je wil opleggen en vermaak je het publiek.”

Wat Ten Hag betreft ligt de grootste uitdaging voor een elftal bij het hebben van ‘een plan met de bal’. Als voorbeeld noemt hij de teams van Josep Guardiola: “De kritiek op dit soort ploegen, die het spel willen maken, is altijd hetzelfde. Of het nou Barcelona, Manchester City of Bayern München is: die zijn kwetsbaar in de omschakeling.”