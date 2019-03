Rutten plaatst zich voor play-off I en mag blijven hopen op kampioenschap

Het Anderlecht van Fred Rutten heeft zich geplaatst voor de zogenaamde play-off I, waarin na de interlandperiode om de Belgische landstitel gespeeld wordt. Paars-Wit was op de slotdag van de reguliere competitie met 0-2 te sterk voor KV Oostende. Door die zege eindigt de formatie van Rutten op de vierde plaats in de Jupiler Pro League.

Doordat Sint-Truiden en AA Gent zondag tegen elkaar speelden, had Anderlecht zich al verzekerd van deelname aan de kampioenronde. Desondanks sloot Paars-Wit de reguliere competitie sterk af met een 0-2 overwinning op KV Oostende, die tot stand kwam dankzij doelpunten van Yannick Bolasie en Ivan Santini. De ploeg van Rutten boekte zijn derde competitiezege op rij, nadat er de afgelopen weken eerder gewonnen werd van Lokeren (1-2) en KV Kortrijk (2-0).

Mede door die drie overwinningen maakt Anderlecht nu nog kans om kampioen van België te worden. Even dreigde Paars-Wit plaatsing voor play-off I mis te lopen, wat voor de nodige druk op Rutten zorgde. Nu heeft Anderlecht zich als nummer vier van de reguliere competitie ‘gewoon’ geplaatst voor de kampioenronde. Racing Genk begint als koploper aan de play-off, terwijl Club Brugge als tweede en Standard Luik als derde eindigden.

Naast Racing Genk, Club Brugge, Standard Luik en Anderlecht hebben ook AA Gent en Royal Antwerp zich geplaatst voor de kampioenronde. In play-off I worden de in de reguliere competitie vergaarde punten gehalveerd, waardoor de achterstand van Anderlecht op koploper Genk bij aanvang van de kampioenronde zes punten zal bedragen. Alle ploegen in de kampioenronde spelen vanaf deze maand nog twee keer tegen elkaar.