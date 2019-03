Zorgen om Ospina overschaduwen eerste Serie A-goal Younes

Napoli heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om de tweede plaats in de Serie A. I Partenopei waren, mede dankzij de eerste competitietreffer van Amin Younes, met 4-2 te sterk voor Udinese en hebben nu een voorsprong van negen punten op nummer drie AC Milan, dat het zondagavond nog opneemt tegen nummer vier Internazionale. De overwinning van Napoli werd echter overschaduwd door het uitvallen van doelman David Ospina, die vroeg in de wedstrijd hard in botsing kwam met Ignacio Pussetto en vervolgens een paar minuten voor de rust ineenzakte op het veld.

Doordat onder meer Lorenzo Insigne niet beschikbaar was vanwege blessureleed kreeg Younes de kans en de Duitser had niet lang nodig om het net te vinden. De voormalige aanvaller van Ajax loste na iets meer dan een kwartier spelen zijn eerste schot ooit op doel in de Serie A en dat betekende meteen de openingstreffer voor de thuisploeg. Via José Callejon werd het ook snel 2-0, maar Udinese kwam voor rust alweer op gelijke hoogte.

Ospina werd in de rust meteen naar het ziekenhuis vervoerd.

Kevin Lasagna kon na een halfuur spelen na een assist van Seko Fofana de aansluitingstreffer binnen schieten en Hidde ter Avest speelde drie minuten later een rol bij de gelijkmaker door Fofana in stelling te brengen. Vlak voor rust verschoof de aandacht van het spel op het veld naar David Ospina, die op de rand van zijn eigen zestien in elkaar zakte en met een ambulance het Stadio San Paulo uit werd geleden. Eerste onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat de doelman, die werd vervangen door Alex Meret, een forse hersenschudding heeft opgelopen en minstens één à twee dagen ter observatie in het ziekenhuis zal worden gehouden.

Na de onderbreking slaagde Napoli er toch weer in om de marge van twee weer in ere te herstellen. Een kopbal van Arkadiusz Milik was Juan Musso met bijna een uur op de klok te machtig en Mertens gooide het duel met een fraaie treffer tien minuten later definitief in het slot. Ter Avest maakte die laatste treffer niet meer mee op het veld, daar hij vlak daarvoor door trainer Davide Nicola naar de kant werd gehaald. Marvin Zeegelaar maakte de negentig minuten wel vol namens i Friulani en hij zag in de blessuretijd nog hoe een goal van Piotr Zielinski werd afgekeurd wegens buitenspeld. De geblesseerde Bram Nuytinck kwam overigens niet in actie namens de bezoekers.