Bayern spoelt Champions League-kater weg dankzij hattrick van Rodríguez

Met een ijzersterk optreden tegen 1.FSV Mainz 05 heeft Bayern München de kater van de Champions League-uitschakeling enigszins weggespoeld. Der Rekordmeister was in eigen stadion met 6-0 te sterk voor de laagvlieger. Grote man aan de zijde van Bayern was James Rodríguez, die voor het eerst sinds 2011 weer eens voor een hattrick wist te zorgen.

Bayern München kreeg afgelopen week een fikse teleurstelling te verwerken met de uitschakeling in de Champions League door Liverpool. Titelconcurrent Borussia Dortmund wist zaterdag al met 2-3 te winnen op bezoek bij Hertha BSC, waardoor der Rekordmeister moest winnen om weer op de gedeelde eerste plaats terecht te komen. In de Allianz Arena kende Bayern een uitstekende start tegen Mainz, waar Jean-Paul Boëtius een basisplaats had. Na drie minuten spelen bracht Robert Lewandowski de thuisploeg al op voorsprong. De Poolse spits promoveerde een voorzet van David Alaba met een subtiele voetbeweging tot doelpunt.

De regerend kampioen van Duitsland denderde door in de eerste helft en verdubbelde na een halfuur spelen de marge. Joshua Kimmich leverde de bal af in het strafschopgebied, waar Leon Goretzka het leer met de borst klaarlegde voor James Rodríguez. De Colombiaan maakte van dichtbij geen fout en liet Mainz-doelman Florian Müller kansloos: 2-0. Enkele minuten later tekende Bayern voor de derde treffer van de avond. Kingsley Coman kapte na een lange rush naar binnen en schoot in de lange hoek raak.

Na rust nam Bayern geen gas terug en al snel in de tweede helft was het opnieuw raak. Een afgeslagen corner kwam via verschillende schijven bij Rodríguez terecht, waarna de Colombiaanse middenvelder vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde. Vier minuten later maakte Rodríguez zijn derde van de avond. Dankzij defensief geklungel kwam hij vrij in het strafschopgebied, waar hij Müller kansloos liet met een stift. Twintig minuten voor tijd deed ook invaller Alphonso Davies zijn duit nog in het zakje met zijn eerste treffer in het shirt van Bayern, waarmee hij de eindstand op 6-0 bepaalde.