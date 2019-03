Guus Til: ‘Denk dat de bondscoach de wedstrijd wel gezien heeft’

Ajax beleefde zondag een bijzonder onplezierige middag in Alkmaar waarna negentig minuten een 1-0 eindstand op het bord stond in het voordeel van AZ. Guus Til was het goudhaantje in het AFAS Stadion en verscheen na afloop bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone. Op de vraag of hij denkt dat de bondscoach zijn winnende doelpunt heeft gezien, antwoordt hij bevestigend, maar is tegelijkertijd realistisch over zijn kansen bij Oranje.

