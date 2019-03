PEC Zwolle verzilvert kansen en pakt cruciale driepunter in Rotterdam

In de strijd tegen degradatie heeft PEC Zwolle zondagmiddag een belangrijke overwinning geboekt op Excelsior. De kelderkraker leek lange tijd geen winnaar te krijgen, maar in de laatste tien minuten sloegen de bezoekers hard toe in het Van Donge & De Roo Stadion. De ploeg van trainer Jaap Stam laat de gevarenzone door de 0-2 zege voor eventjes achter zich, terwijl Excelsior nog altijd flink in de nesten zit.

PEC begon uitstekend in Rotterdam en het was een wonder dat de bezoekers niet op voorsprong kwamen. Binnen de minuut was de eerste mogelijkheid voor Mike van Duinen, maar de oud-spits van Excelsior vond doelman Alessandro Damen op zijn weg. Ook een pegel van Younes Namli bleek een prooi voor de goalie van de Rotterdammers, die veel werk te doen kreeg in de eerste helft. Damen hoefde niet in te grijpen op een schot van Lennart Thy, die zijn poging rakelings naast zag vliegen. De Duitse aanvaller was vervolgens met een kopbal opnieuw dicht bij een doelpunt, maar Damen voorkwam een achterstand voor Excelsior.

De Kralingers startten veel beter aan het tweede bedrijf en kwamen via Mikael Anderson bijna op 1-0. PEC-doelman Mickey van der Hart had voor de thee weinig te doen, maar greep goed in op de pegel van de IJslander. De gasten uit Overijssel hadden moeite om van de eigen helft te komen en Darryl Lachman werkte de bal onder druk bijna achter in zijn eigen doel. PEC knokte zich terug en rechtsback Kingsley Ehizibue stuitte op Damen. Een knal van Namli bleek moeilijker voor 28-jarige sluitpost, maar ook dat schot werd gekeerd.

In de slotfase sloeg PEC alsnog toe. Acht minuten voor tijd knikte Ehizibue de bal via de paal net over de lijn en niet veel later gooide Namli het duel met een fantastische actie in het slot. De Deense smaakmaker stuurde de Excelsior-verdediging het bos in en liet ook Damen kansloos. PEC pakt drie dure punten en staat na 26 wedstrijden op de 12e plaats. Excelsior blijft vijftiende en heeft slechts een puntje meer dan De Graafschap en FC Emmen, die in de degradatiezone staan. PEC moet overigens ook op blijven letten en staat vier punten boven de streep.