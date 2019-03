Schöne: ‘Dit zijn de duels waarin prijzen verdeeld worden, dan moet je fit zijn’

Ajax ging zondagmiddag vol goede moed op pad naar AZ, zeker gezien de 5-0 overwinning eerder dit seizoen in eigen huis. Het verschil tussen de wedstrijd in de eigen Johan Cruijff ArenA en het duel in het AFAS Stadion te Alkmaar was echter enorm. De Ajacieden oogden vermoeid en moesten toezien hoe de thuisploeg de volle buit binnenhaalde door een doelpunt van Guus Til, dat tot een 1-0 winstpartij leidde. Na afloop van de wedstrijd sprak verslaggever Justus Dingemanse van Voetbalzone onder meer met Lasse Schöne, die ook vermoeidheid als reden aandroeg voor de zwakke vertoning van de Amsterdammers.

