Frenkie de Jong: ‘Hij is een van onze beste spelers, dat was een tegenvaller’

Ajax ging zondagmiddag op bezoek bij AZ met 1-0 onderuit en liep zo flinke averij op in de race om het kampioenschap. Doordat PSV een paar uur eerder wel nipt won van VVV-Venlo is de achterstand op de koploper uit Eindhoven opgelopen tot vijf punten en heeft Ajax de titelstrijd niet meer in eigen hand. Frenkie de Jong vond het na afloop moeilijk om een verklaring te vinden voor de teleurstellende prestatie van de Amsterdammers.

“AZ deed het goed, maar wij waren slecht. We waren heel slordig aan de bal, terwijl dat normaal juist geen probleem is. Het druk zetten liep niet... Je hebt door dat het niet loopt”, reageerde hij bij FOX Sports. De Jong slaagde er zelf ook niet in om de misère te ontstijgen: “Ik heb niet goed genoeg gespeeld om het team beter te maken. Ik denk dat we allemaal slecht gespeeld hebben, daar was ik geen uitzondering op.”

Ajax speelde tegen AZ na Fortuna Sittard en PEC Zwolle zijn derde competitiewedstrijd van de week, nadat het vorige week tegen Real Madrid ook al een zware wedstrijd tussendoor moest afwerken. De Jong wil vermoeidheid echter niet als excuus gebruiken: “We zijn allemaal fit genoeg. Hakim Ziyech is een van onze beste spelers, dus als hij uitvalt, is het een streep door de rekening en een tegenvaller, maar dit is sowieso een harde klap. Gelukkig spelen we snel tegen PSV, dan kunnen we de achterstand verkleinen. De missie blijft hetzelfde.”

Ajax en PSV treffen elkaar op zondag 31 maart in de Johan Cruijff ArenA en de Amsterdammers kunnen dan de achterstand weer terugbrengen tot twee punten. Voor De Jong is het een tegenvaller dat Ajax dan niet zelf de koppositie kan overnemen: “Normaal kun je aan kop komen, nu moet je het gat verkleinen. Natuurlijk gaat het om de titel, maar als we de Champions League winnen, ben ik ook niet ontevreden”, sluit hij af met een knipoog.

De middenvelder krijgt bijval van Daley Blind, die gelooft dat de strijd om de landstitel nog niet beslist is: “Als we PSV verslaan, dan is het verschil nog maar twee punten. En we hebben dit seizoen al laten zien dat we goed kunnen voetballen. Maar het is wel doodzonde. Die wedstrijd tegen PSV had om de koppositie moeten gaan”, voegt hij toe tegenover De Telegraaf.