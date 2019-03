Virgil van Dijk komt met de schrik vrij na zeldzame fout

Liverpool mag zich voorlopig weer koploper van Engeland noemen. The Reds wonnen zondagmiddag met 1-2 op bezoek bij laagvlieger Fulham en zijn Manchester City daardoor gepasseerd op de ranglijst. Virgil van Dijk zal opgelucht ademhalen: de Nederlandse verdediger ging in de fout bij de gelijkmaker van Ryan Babel, maar zag hoe James Milner Liverpool in de absolute slotfase toch nog de zege bezorgde. Het elftal van Jürgen Klopp komt na 31 speelrondes op 76 punten; Manchester City heeft na 30 wedstrijden 74 punten.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool. Het team van manager Jürgen Klopp begon prima aan de wedstrijd op Craven Cottage en sloeg na een klein halfuur voetballen direct toe bij de eerste de beste kans. Sadio Mané, midweeks in de Champions League tegen Bayern München (1-3) ook al belangrijk met twee doelpunten, werd op links bereikt door Andy Robertson, waarna hij Roberto Firmino de diepte instuurde. Mané bewoog direct door naar de zestien en rondde vervolgens van dichtbij simpel af: 0-1.

Fulham beperkte zich in de eerste helft tot verdedigen en ontsnapte kort na de openingstreffer aan een tweede tegendoelpunt: Sergio Rico redde op een poging van Robertson. Kort na de onderbreking was de Spaanse doelman opnieuw belangrijk voor de thuisploeg, ditmaal door een doelpunt van Van Dijk te voorkomen. De Nederlandse verdediger werd bij de tweede paal bereikt door Fabinho, maar kopte vervolgens op Sergio Rico.

Fulham hield daardoor zicht op een resultaat. Timothy Fosu-Mensah was bij de Londenaren in de basis begonnen, maar de geboren Amsterdammer werd zeventien minuten voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Cyrus Christie. Amper een minuut na diens rentree wist Fulham uit het niets op gelijke hoogte te komen. Milner raakte de bal totaal verkeerd, waarna Van Dijk het leder met Babel in zijn rug terug kopte richting Alisson Becker. De kopbal van Van Dijk was echter te kort, waardoor Babel tussen beiden kon komen en de bal uiteindelijk in een leeg doel schoof.

Fulham leek zo een kostbaar punt te gaan pakken in de strijd tegen degradatie, maar negen minuten voor tijd ging het toch nog mis voor het team van interim-manager Scott Parker. Sergio Rico beging een onhandige overtreding op Mané, waarna scheidsrechter Craig Pawson een strafschop toekende aan Liverpool. Milner ontfermde zich over het buitenkansje en schoot Liverpool vervolgens weer op voorsprong. In de slotfase lieten Georginio Wijnaldum en Mohamed Salah nog goede kansen liggen, maar de overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor Liverpool.