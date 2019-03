Ontgoocheling bij Ajax: ‘Normaal komt de tegenstander er niet aan’

Ajax leed zondagmiddag op bezoek bij AZ een kostbare nederlaag in de titelrace. De Amsterdammers verloren door een doelpunt van Guus Til met 1-0, waardoor de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot vijf punten. Matthijs de Ligt spreekt voor de camera van FOX Sports van ‘een verdiende overwinning’ voor AZ, maar vindt het moeilijk om aan te geven waar het zondag misging voor Ajax.

Ajax had met name in de eerste helft weinig in te brengen. "We waren onszelf vandaag niet, vooral de eerste helft. We waren de hele wedstrijd de onderliggende partij. AZ zat er fel op, wij hebben ons laten afbluffen. Het was vandaag gewoon niet goed genoeg", baalt de aanvoerder van Ajax na afloop. "Je moet natuurlijk de complimenten geven aan AZ, maar het lag aan onszelf: we misten de scherpte die AZ wel had."

De Ligt constateert dat Ajax niet zijn gebruikelijke spel op de mat kon leggen. "We verloren de duels, de tweede ballen waren voor AZ. Wij zijn normaal gesproken heel vast in de passing. Normaal gesproken komt de tegenstander er niet aan, maar in de eerste helft zaten er zoveel slordigheden in ons spel, waardoor je eigenlijk nooit in je spel komt. Hoe het kan? Als ik het wist, zou ik het zeggen. Ik heb geen idee. Als je de titel wil winnen, mag je geen off-days hebben. Vandaag was een off-day. Dat mag niet.”

Over twee weken wacht in de Johan Cruijff ArenA voor Ajax de cruciale wedstrijd tegen PSV. De Eindhovenaren wonnen eerder op de dag door een laat doelpunt van Hirving Lozano met 0-1 bij VVV-Venlo. "Je weet dat PSV gewonnen heeft en wil de druk erop houden. Het is heel zuur dat je nu vijf punten achter staat", besluit De Ligt ontgoocheld.