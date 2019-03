FC Groningen doet uitstekende zaken en heeft play-off-plek in het vizier

FC Groningen heeft zondagmiddag in eigen stadion op gelukkige wijze gewonnen van ADO Den Haag. In een gezapige wedstrijd bleek een eigen doelpunt van Lex Immers de enige treffer van de middag: 1-0. Door de zege kan de thuisploeg zijn pijlen definitief richten op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Met nog acht wedstrijden voor de boeg is het verschil met de zeer gewilde zevende plaats teruggebracht naar vier punten.

Bij Groningen keerde Ritsu Doan terug van een schorsing. Dat ging ten koste van Jeffrey Chabot, die op de bank plaats moest nemen. ADO moest het doen zonder de geblesseerde Giovanni Troupée en geschorste Tom Beugelsdijk. Dion Malone en Shaquille Pinas werden om die reden door trainer Alfons Groenendijk opgesteld. In het eerste bedrijf gebeurde er vrij weinig in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Tot de 31e minuut hadden beide ploegen nog geen kansen gecreëerd. Immers brak vervolgens de ban, maar deed dat wel in het verkeerde doel. Hij verschalkte zijn eigen goalie Robert Zwinkels.

Vlak voor de thee sloeg plotseling de vlam in de pan toen Abdenasser El Khayati hard doorging op Ludovit Reis. Het daaropvolgende opstootje moest door scheidsrechter Dennis Higler en Groningen-trainer Danny Buijs worden gesust. Na de rust kreeg ADO de eerste grote mogelijkheid. John Goossens ging alleen op doelman Sergio Padt af, maar wist met zijn mindere rechterbeen niet te scoren. Aan de overkant greep de VAR in na een overtreding van Pinas. Hij hield de doorgebroken Mimoun Mahi vast, maar kreeg slechts geel. Terwijl heel Groningen schreeuwde om een rode kaart, besloot Higler de kaart juist in te trekken omdat de eerste overtreding door Mahi werd gemaakt.

Vervolgens duurde het lang totdat de aanwezige supporters weer iets te zien kregen in Groningen. Een voorzet van Doan werd door doelman Zwinkels helemaal verkeerd ingeschat, maar na wat gegrabbel vond hij de bal net voor de doellijn terug. ADO was in de slotfase niet bij machte om voor de gelijkmaker te gaan en Groningen wist de voorsprong eenvoudig vast te houden en liet na verder weg te lopen bij de bezoekers. Door de overwinning staat de ploeg van trainer Buijs achtste in de Eredivisie en is het verschil met de play-off-plekken slechts vier punten. ADO heeft maar drie punten voorsprong op de degradatiezone en moet zich zorgen blijven maken.