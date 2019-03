Lyon heeft Depay niet nodig en wint vier dagen na debacle in Barcelona

Olympique Lyon heeft zich zondag goed hersteld van de eliminatie door Barcelona in de Champions League. Vier dagen na de 5-1 nederlaag in het Camp Nou zegevierde het team van trainer Bruno Génésio met 3-1 over Montpellier. Kenny Tete speelde centraal achterin, terwijl Memphis Depay negentig minuten op de bank bleef.

Na dik tien minuten spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Na een pass van Rafael vanaf rechts schoot Martin Terrier in een keer op het doel. Doelman Benjamin Lecomte kon het leer maar half keren, waarna Terrier de rebound benutte. Tien minuten voor de onderbreking kwam het bezoek op gelijke hoogte. De vrije trap van Florian Mollet in de bovenhoek was te hard voor keeper Mathieu Gorgelin om er zijn hand tegen te zetten: 1-1.

In de tweede helft trok Lyon het duel naar zich toe. Tanguy Ndombélé zag tien minuten na rust een gaatje in de defensie van Montpellier, waarna Moussa Dembélé de bal diagonaal achter Lecomte schoot. Twintig minuten had Nabil Fekir een uitgelezen mogelijkheid om het duel in het slot te gooien. Nadat Bertrand Traoré in het strafschopgebied klungelig onderuit was gehaald, mikte Fekir het leer vanaf elf meter over het doel van Montpellier.

Vier minuten voor tijd verscheen alsnog de 3-1 van les Gones op het scorebord. Na een scherpe voorzet vanaf rechts van Léo Dubois kopte Houssem Aouar het leer al vallend door de benen van Lecomte. Een belangrijke treffer, daar Souleymane Camara daarna nog de eindstand van 3-2 bepaalde. Door de zege verstevigt Lyon de derde plaats in de Ligue 1.