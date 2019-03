Guus Til geeft teleurstellend Ajax enorme dreun in titelrace

De titelaspiraties van Ajax hebben zondagmiddag een flinke knauw opgelopen. Het elftal van trainer Erik ten Hag liet zich in Alkmaar door een doelpunt in de tweede helft van Guus Til verrassen door AZ: 1-0. Het betekende voor de Amsterdammers de vierde competitienederlaag dit seizoen, waardoor de achterstand op koploper PSV met nog acht speelrondes voor de boeg is opgelopen tot vijf punten. Na de interlandonderbreking staan de twee titelconcurrenten tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. AZ is door de overwinning in punten op gelijke hoogte gekomen met Feyenoord, dat de derde plaats voorlopig vasthoudt op basis van een beter doelsaldo (55-33 tegenover 52-30).

Dat Ten Hag waakzaam was voor het bezoek aan AZ, bleek wel uit de basisopstelling van Ajax: Dusan Tadic begon in de punt van de aanval, zoals dat ook het geval was in bijvoorbeeld de Europese ontmoetingen met Bayern München en Real Madrid. Tadic kreeg echter geen poot aan de grond in de onderlinge duels met Ron Vlaar en Teun Koopmeiners en week al vroeg in de wedstrijd af naar de flank. Dat was echter wel ingegeven door een blessure van Hakim Ziyech. De creatieveling was, net als Frenkie de Jong, op het laatste moment fit verklaard door de medische staf, maar moest de strijd al na 23 minuten voetballen staken vanwege een blessure. Met Kasper Dolberg als vervanger van Ziyech binnen de lijnen wist Ajax de schade vervolgens in een lastige eerste helft te beperken.

Ajax had het met name in de eerste veertig minuten zwaar. AZ schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en kwam tot enkele zeer goede kansen. De opgestoomde Jonas Svensson kreeg in de twintigste minuut een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar doordat de rechtsback van AZ traag handelde, kon Nicolás Tagliafico ingrijpen. Even later was Tagliafico opnieuw belangrijk voor Ajax, door vlak voor de doellijn een zeker doelpunt van Oussama Idrissi te voorkomen. Ook Mats Seuntjens en Fredrik Midtsjö waren namens AZ gevaarlijk, maar zij zagen hun schoten gekeerd worden door André Onana. De beste kans voor Ajax in de eerste helft was op slag van rust voor Donny van de Beek: zijn kopbal werd op de doellijn weggehaald door Vlaar.

Kort na de onderbreking kopte Dolberg op aangeven van David Neres rakelings naast, maar de beste kansen bleven voor AZ. Nadat Calving Stengs en Vlaar eerder nog uitstekende mogelijkheden onbenut hadden gelaten, tekende Til in minuut 56 alsnog voor de verdiende 1-0. De middenvelder werkte de bal van dichtbij voorbij Onana, nadat Tadic zich bij een hoekschop had laten aftroeven door Idrissi. Het antwoord van Ajax volgde bijna onmiddellijk, maar doordat het schot van Dolberg richting miste, kon Svensson de bal vlak voor de doellijn keren. Na ruim een uur spelen besloot Ten Hag offensief te wisselen: Lasse Schöne werd naar de kant gehaald ten faveure van Noa Lang, die afgelopen woensdag tegen PEC Zwolle (2-1) als invaller belangrijk was geweest door de assist te verzorgen bij het winnende doelpunt van Daley Blind.

De eerste kans na de komst van Lang was echter voor AZ: Stengs schoot vanaf een meter of veertien recht op Onana. Aan de overzijde maakte Marco Bizot een afstandsknal van Matthijs de Ligt met moeite onschadelijk, kort voordat Klaas-Jan Huntelaar een kwartier voor tijd als laatste Ajax-invaller het veld betrad. Het eerste balcontact van Huntelaar leverde vervolgens bijna meteen een doelpunt op, maar zijn kopbal werd ternauwernood over het doel getild door Bizot. De doelman van AZ onderscheidde zich even later opnieuw, ditmaal door een poging van Noussair Mazraoui uit de kruising te ranselen. Aan de overkant faalde Idrissi oog in oog met Onana, waardoor Ajax uitzicht hield op een resultaat. De gelijkmaker bleef echter uit, mede doordat Donny van de Beek in de slotfase nog een enorme kans om zeep hielp.